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Топ-лучших французких комедий, которые вы могли не оценить

Смотрите фото (11)
Топ-лучших французких комедий, которые вы могли не оценить
17:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: Pinterest

Новости культуры:В этом списке вы найдете то кино, которое вышло на экраны уже в нашем веке и которое по тем или иным причинам могло проскочить мимо вас.

  • 1

    Не все перечисленные комедии уморительны до надрыва живота — это все-таки французское кино. Так что порой юмор может быть деликатным и старательно спрятанным от глаз грубого, неотесанного зрителя.

    Предупреждаем: почти все картины содержат сцены курения и намеки на секс между мужчиной и женщиной. Мы бессильны оградить вас от этого.

    Хамелеон (Le placard), 2001

    Режиссер: Франсис Вебер

    В главных ролях: Даниель Отой, Жерар Депардье, Тьерри Лермитт

    История с каноничной французской завязкой: бухгалтера презервативной фабрики увольняют, что вынуждает его пойти на самоубийство. К счастью, фильм на этом не кончается, а только начинается. Вместо суицида бухгалтера ждет встреча с товарищем, который придумывает крайне экстравагантный метод решения проблемы. Снял это презабавное чудо сам Франсис Вебер, режиссер «Игрушки» и «Невезучих» с Ришаром.

  • 2

    Маленький Николя (Le petit Nicolas), 2009

    Режиссер: Лоран Тирар

    В главных ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Веллен

    Крайне позитивная, энергичная кинолента по мотивам книг Рене Госинни (среди прочего он еще и отец Астерикса с Обеликсом). По сути, это французский аналог нашего народного «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» — о мальчиках, которым вечно не сидится на месте и которые влипают в смешные истории и столь же смешно из них вылипают.

  • 3

    Сердцеед (Le retour du héros), 2018

    Режиссер: Лоран Тирар

    В главных ролях: Жан Дюжарден, Мелани Лоран

    Еще одна картина Лорана Тирара, однако не о детях, а о взрослых, которые капризничают и проказничают не хуже детишек. Это костюмная романтическая комедия о временах наполеоновских войн, где в тылу встречаются красавица и бравый гусар (ну или кто там во Франции был вместо гусаров?). В итоге оба они оказываются прохиндеями и весь фильм заняты преодолением друг друга.

  • 4

    Невезучие (Tais-toi!), 2003

    Режиссер: Франсис Вебер

    В главных ролях: Жерар Депардье, Жан Рено

    Наши переводчики совершили преступление против мозга, обозвав эту комедию Вебера «Невезучие» — точно так же, как его же фильм 1981 года, тоже с Депардье. Понять их логику невозможно, тем более что на самом деле новое кино называется «Заткнись!» в переводе с французского. Перед нами милая криминальная комедия, в которой герои Депардье и Рено убегают из тюрьмы и рвутся к своим закопанным сокровищам. Эта пара актеров вытащит любой фильм, а этот даже вытаскивать не требовалось!

  • 5

    Неудачники (Mic Macs à Tire-Larigot), 2009

    Режиссер: Жан-Пьер Жёне

    В главных ролях: Дэни Бун, Андре Дюссолье, Иоланда Моро, Доминик Пинон

    После «Амели» и «Долгой помолвки» все как-то резко забыли про Жан-Пьера Жёне, а ведь он продолжает работать, рука его крепка и до сих пор снимает душевное и изобретательное французское кино. «Неудачники» — остроумная сатира, в которой парижские бомжи объявляют войну оружейным магнатам. Сюжет странный, конечно, почти шизоидный, как и всегда у Жёне, однако внутренне гармоничный. И снято фирменно красиво.

     

  • 6

    Асфальт (Asphalte), 2015

    Режиссер: Самюэль Беншетри

    В главных ролях: Изабель Юппер, Гюстав Керверн, Валерия Бруни-Тедески, Майкл Питт

    Глубоко меланхолическое кино, иронический взгляд на рядового француза в неуютных ситуациях (ближайший аналог, наверное, «Трудности перевода» или старые фильмы Георгия Данелии). «Асфальт» являет собой набор историй. В одной из них прижимистый сосед отказался скидываться на лифт, заявив, что прекрасно будет ходить пешком. Вскоре его постигла карма: у него отказали ноги, после того как он заснул на велотренажере. В другой истории старушка родом из Алжира принимает незваного гостя — американского астронавта. Ну и так далее…

     

  • 7

    Я всегда хотел быть гангстером (J’ai toujours rêvé d’être un gangster)

    Режиссер: Самюэль Беншетри

    В главных ролях: Анна Муглалис, Эдуард Баэр, Жан Рошфор

    Еще одна картина от автора «Асфальта», на этот раз — криминальная, а потому чуть более бодрая комедия. Здесь много чудных историй. Самая забавная связана с похищением готичной девушки с целью выкупа, в ходе которого выясняется, что заложнице все равно, что с ней будет: она давно мечтает умереть.

  • 8

    Румба (Rumba, 2008)

    Режиссеры: Доминик Абель, Фиона Гордон, Брюно Роми

    В главных ролях: Доминик Абель, Фиона Гордон, Филипп Мартц, Брюно Роми

    Короткое, малословное и при этом гениальное кино, напоминающее одновременно кинокартины Жака Тати и Аки Каурисмяки. Влюбленная парочка экстравагантных школьных учителей после уроков посвящает себя развеселым кубинским танцам. Так бы и продолжалось, наверное, лет двести, если бы они не попали в автокатастрофу, после чего на них обрушились все несчастья мира. И все-таки бывают такие люди, которых мы бы назвали несчастье непробиваемыми! 

  • 9

    Роковая красотка (Hors de prix), 2006

    Режиссер: Пьер Сальвадори

    В главных ролях: Одри Тоту, Гад Эльмалех, Мари-Кристин Адам

    Хардкорный ромком, да еще с Одри Тоту и Гадом Эльмалехом в придачу. Одри досталась роль авантюристки, которая соблазняет зажиточных парней, мужиков и папиков исключительно наживы ради. В какой-то момент ей под ноги попадается бедный (но симпатичный!) служащий отеля, которого она принимает за богача. Дальнейшее нетрудно себе представить, но проще посмотреть — будет весело и солнечно.

  • 10

    Безумная свадьба (Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?), 2014

    Режиссер: Филипп де Шоврон

    В главных ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Эри Абиттан, Меди Садун, Фредерик Шо

    Пышная, бойкая комедия о том, как отец почтенного и небедного семейства по очереди выдает четырех дочерей замуж. И, само собой, все выливается в какую-то чертовщину, потому что женихов себе девушки понабрали исключительно экзотических национальностей. Получилась очень успешная квинтэссенция из свадебных и расовых анекдотов. Трудно придумать причину это не смотреть, разве что зрительская аллергия на свадьбы (дело обычное, кстати).

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Фильмы, Кино, Комедии, Безумная свадьба, Роковая красотка.
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