Топ-лучших французких комедий, которые вы могли не оценить

1 Не все перечисленные комедии уморительны до надрыва живота — это все-таки французское кино. Так что порой юмор может быть деликатным и старательно спрятанным от глаз грубого, неотесанного зрителя. Предупреждаем: почти все картины содержат сцены курения и намеки на секс между мужчиной и женщиной. Мы бессильны оградить вас от этого. Хамелеон (Le placard), 2001 Режиссер: Франсис Вебер В главных ролях: Даниель Отой, Жерар Депардье, Тьерри Лермитт История с каноничной французской завязкой: бухгалтера презервативной фабрики увольняют, что вынуждает его пойти на самоубийство. К счастью, фильм на этом не кончается, а только начинается. Вместо суицида бухгалтера ждет встреча с товарищем, который придумывает крайне экстравагантный метод решения проблемы. Снял это презабавное чудо сам Франсис Вебер, режиссер «Игрушки» и «Невезучих» с Ришаром.

2 Маленький Николя (Le petit Nicolas), 2009 Режиссер: Лоран Тирар В главных ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Веллен Крайне позитивная, энергичная кинолента по мотивам книг Рене Госинни (среди прочего он еще и отец Астерикса с Обеликсом). По сути, это французский аналог нашего народного «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» — о мальчиках, которым вечно не сидится на месте и которые влипают в смешные истории и столь же смешно из них вылипают.

3 Сердцеед (Le retour du héros), 2018 Режиссер: Лоран Тирар В главных ролях: Жан Дюжарден, Мелани Лоран Еще одна картина Лорана Тирара, однако не о детях, а о взрослых, которые капризничают и проказничают не хуже детишек. Это костюмная романтическая комедия о временах наполеоновских войн, где в тылу встречаются красавица и бравый гусар (ну или кто там во Франции был вместо гусаров?). В итоге оба они оказываются прохиндеями и весь фильм заняты преодолением друг друга.

4 Невезучие (Tais-toi!), 2003 Режиссер: Франсис Вебер В главных ролях: Жерар Депардье, Жан Рено Наши переводчики совершили преступление против мозга, обозвав эту комедию Вебера «Невезучие» — точно так же, как его же фильм 1981 года, тоже с Депардье. Понять их логику невозможно, тем более что на самом деле новое кино называется «Заткнись!» в переводе с французского. Перед нами милая криминальная комедия, в которой герои Депардье и Рено убегают из тюрьмы и рвутся к своим закопанным сокровищам. Эта пара актеров вытащит любой фильм, а этот даже вытаскивать не требовалось!

5 Неудачники (Mic Macs à Tire-Larigot), 2009 Режиссер: Жан-Пьер Жёне В главных ролях: Дэни Бун, Андре Дюссолье, Иоланда Моро, Доминик Пинон После «Амели» и «Долгой помолвки» все как-то резко забыли про Жан-Пьера Жёне, а ведь он продолжает работать, рука его крепка и до сих пор снимает душевное и изобретательное французское кино. «Неудачники» — остроумная сатира, в которой парижские бомжи объявляют войну оружейным магнатам. Сюжет странный, конечно, почти шизоидный, как и всегда у Жёне, однако внутренне гармоничный. И снято фирменно красиво.

6 Асфальт (Asphalte), 2015 Режиссер: Самюэль Беншетри В главных ролях: Изабель Юппер, Гюстав Керверн, Валерия Бруни-Тедески, Майкл Питт Глубоко меланхолическое кино, иронический взгляд на рядового француза в неуютных ситуациях (ближайший аналог, наверное, «Трудности перевода» или старые фильмы Георгия Данелии). «Асфальт» являет собой набор историй. В одной из них прижимистый сосед отказался скидываться на лифт, заявив, что прекрасно будет ходить пешком. Вскоре его постигла карма: у него отказали ноги, после того как он заснул на велотренажере. В другой истории старушка родом из Алжира принимает незваного гостя — американского астронавта. Ну и так далее…

7 Я всегда хотел быть гангстером (J’ai toujours rêvé d’être un gangster) Режиссер: Самюэль Беншетри В главных ролях: Анна Муглалис, Эдуард Баэр, Жан Рошфор Еще одна картина от автора «Асфальта», на этот раз — криминальная, а потому чуть более бодрая комедия. Здесь много чудных историй. Самая забавная связана с похищением готичной девушки с целью выкупа, в ходе которого выясняется, что заложнице все равно, что с ней будет: она давно мечтает умереть.

8 Румба (Rumba, 2008) Режиссеры: Доминик Абель, Фиона Гордон, Брюно Роми В главных ролях: Доминик Абель, Фиона Гордон, Филипп Мартц, Брюно Роми Короткое, малословное и при этом гениальное кино, напоминающее одновременно кинокартины Жака Тати и Аки Каурисмяки. Влюбленная парочка экстравагантных школьных учителей после уроков посвящает себя развеселым кубинским танцам. Так бы и продолжалось, наверное, лет двести, если бы они не попали в автокатастрофу, после чего на них обрушились все несчастья мира. И все-таки бывают такие люди, которых мы бы назвали несчастье непробиваемыми!

9 Роковая красотка (Hors de prix), 2006 Режиссер: Пьер Сальвадори В главных ролях: Одри Тоту, Гад Эльмалех, Мари-Кристин Адам Хардкорный ромком, да еще с Одри Тоту и Гадом Эльмалехом в придачу. Одри досталась роль авантюристки, которая соблазняет зажиточных парней, мужиков и папиков исключительно наживы ради. В какой-то момент ей под ноги попадается бедный (но симпатичный!) служащий отеля, которого она принимает за богача. Дальнейшее нетрудно себе представить, но проще посмотреть — будет весело и солнечно.