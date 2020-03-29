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Воскресенье, 29.03.2020
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Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"
"Фантастические твари 3" затронут Вторую мировую войну

Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"

Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"
16:13 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:Новая часть "Фантастических тварей" затронет события Второй мировой войны.

Актер Дэн Фоглер, сыгравший Якоба Ковальски в фильме "Фантастические твари и где они обитают", рассказал, что события третьего фильма франшизы будут развиваться на фоне Второй мировой войны.

"Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он [сюжет] ведет к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут", - поделился Фоглер в интервью Syfy Wire.

Масштабная война, о которой говорит Фоглер, - финальное противостояние Грин-де-Вальда и Дамблдора, в котором последний получит Бузинную палочку, один из Даров Смерти.

 
 
 
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When you just can't escape the romance in the air.

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Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется в Рио-де-Жанейро. Съемки картины должны были начаться в Лондоне в марте, но были отложены из-за коронавируса.

"Мы просто ждем", - рассказал Фоглер. Когда теперь начнутся съемки - неизвестно.

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Детали, Сюжет, Вторя мировая война, Фантастические твари и где они обитают, Дэн Фоглер.
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