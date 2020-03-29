Появились новые детали третьей части фильма "Фантастические твари"

Новости культуры:Новая часть "Фантастических тварей" затронет события Второй мировой войны.

Актер Дэн Фоглер, сыгравший Якоба Ковальски в фильме "Фантастические твари и где они обитают", рассказал, что события третьего фильма франшизы будут развиваться на фоне Второй мировой войны.

"Могу сказать, что читал сценарий. Там очень милое развитие персонажей, а по духу он ближе к первому фильму, что, как по мне, отлично. Он [сюжет] ведет к масштабной войне на фоне Второй мировой, так что можете представить, какие эпичные битвы вас ждут", - поделился Фоглер в интервью Syfy Wire.

Масштабная война, о которой говорит Фоглер, - финальное противостояние Грин-де-Вальда и Дамблдора, в котором последний получит Бузинную палочку, один из Даров Смерти.

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Сюжет и полное название третьей части пока не раскрываются. Известно лишь, что действие развернется в Рио-де-Жанейро. Съемки картины должны были начаться в Лондоне в марте, но были отложены из-за коронавируса.

"Мы просто ждем", - рассказал Фоглер. Когда теперь начнутся съемки - неизвестно.