Джессика Честейн отказалась от большой роли в MCU

Новости культуры:Сценарист "Доктора Стрэнджа" К. Роберт Каргилл поделился в недавнем подкасте, что Джессика Честейн отказалась от главной роли.

Съемки "Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия" по-прежнему планируется начать в июне этого года. При том, что до сих пор нет законченного сценария, утвержденного актерского состава и даже режиссера. Несмотря на то что пресса уже утвердила на эту роль Сэма Рэйми, переговоры еще не окончены.

Точно так же нет еще контракта на исполнение роли Кристины Палмер и у Рэйчел МакАдамс. Хоть ее роль в первом фильме была не очень большой, но если персонаж появляется в сиквеле, то поклонники вправе ожидать, что его исполнит та же актриса.

Сценарист первого фильма С. Роберт Каргилл на днях рассказал, что МакАдамс была не первым выбором студии. До нее эта роль предлагалась Джессике Честейн. Актриса ответила отказом, чтобы в будущем иметь возможность получить роль крупнее:

Голливуд начинает понимать, что многие актрисы хотят сыграть супергероинь не меньше, чем актеры хотят сыграть супергероев. Именно это и произошло со Скоттом Дерриксоном. Он пригласил Джессику Честейн в "Доктора Стрэнджа", но она ответила отказом: "Пойми, твой проект потрясающий, и я хотела бы в нем поучаствовать. Но у меня есть только один шанс, чтобы стать персонажем Marvel. Я тренировалась в балете, могу участвовать в сценах боев, хочу получить свой плащ супергероя". Это самый крутой отказ, который я когда-либо слышал. Она хотела сниматься в фильмах Marvel, но быть пусть самым крутым доктором для нее недостаточно, ей хочется быть супергероем.

Пока Честейн получила не самую заметную роль злодея-инопланетянина Вука в "Людях Икс: Темный Феникс". Возможно, в будущем у нее появится роль, достойная ее таланта и соответствующая ее желаниям. Пока же, кроме Лоры Хэддок, появившейся в разных ролях в "Капитане Америка: Первый мститель" и "Стражах Галактики", никому не удавалось избавиться от первой роли. С учетом этого, актриса приняла правильное решение, не захотев быть обычным землянином без суперспособностей.