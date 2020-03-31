Забудьте о проблемах: топ-6 коротких, но очень интересных сериалов

1 "Жизнь после смерти" Рики Джерваис – это один из самых знаменитых британских комиков. Его актерская и сценарная карьеры пропитаны интеллигентным, критическим юмором по отношению к окружающему миру. Все это воплотилось в сериале "Жизнь после смерти", где Рики играет журналиста небольшого городка. Его жизнь шла размеренно и благополучно пока его жена не умерла от рака. Существовать дальше ему не по силам, несмотря на попытки окружающих помочь. Это очень чувствительный сериал, который скоро представит второй сезон. "Жизнь после смерти" – продукт Netflix Original. Сезоны: 1 Серии: 6, по полчаса каждая

2 "Половое воспитание" Тот сериал, который для многих зрителей стал самым лучшим сериалом года от Netflix, остался незамеченным на церемонии "Эмми". Начиная от номинации "лучшая комедия" и заканчивая признанием таланта Нкути Гатва (Эрик), сериал "Половое воспитание" все-таки получил заслуженные награды от других американских телевизионных академий. Советуем вам посмотреть эту смелую историю про подростка Отиса с плохой социальной адаптацией, но жарким рвением к сексу. С помощью своей студенческой подруги Мэйв он знакомится со всеми тонкостями полового созревания. И, поверьте, это действительно уморительно! В это году должен выйти второй сезон, но точная дата пока неизвестна. Сезоны: 2 Серии: 8, по 50 минут

3 "Печатная машинка" Премьера состоялась в конце июля и привлекла внимание всех подписчиков платформы Netflix, а особенно тех, кто любит фильмы ужасов. Речь идет об индийском сериале, в котором рассказывается про проклятый дом и книгу, которая пробуждает фантазию троих охотников за привидениями. Они должны отправиться в дом на Гоа, чтобы словить странный дух, обитающий в нем. Но семья переезжает в этот дом и все усложняется: они должны посещать школу, выполнять все то, о чем их попросят соседи и, конечно, ловить привидение, пока не будет слишком поздно. Идеальный сериал для летнего вечера, когда вам нечего делать. Отменная доза страха. Сезоны: 1 Серии: 5, по 50 минут

4 "Девчонки из Дерри" Скоро должен выйти второй сезон, поэтому сейчас прекрасное время, чтобы познакомиться с еще одним сокровищем платформы Netflix. Сериал повествует о шести подростках, которые взрослеют в период конфликта в Северной Ирландии, в 90-е годы прошлого века. Кроме того, они сталкиваются с другими проблемами: с половым созреванием, школьными конфликтами, взрослением, с родителями, которые их не понимают и другими темами, затрагивающими индивидуальность подростков. Этот британский ситком основан на черном юморе, мастерских диалогах, прекрасном музыкальном оформлении и на англо-саксонских мотивах. Сезоны: 1 Серии: 6, по 25 минут

5 "Чернобыль" Сериал 2019 года, который заново переосмыслил одно из самых трагических событий XX столетия: аварию на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа стала одной из самых пагубных для окружающей среды и человечества за всю историю. В сериале работает прекрасный актерский состав: Джесси Бакли, Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Пол Риттер и Эмили Уотсон. Сериал с хирургической точностью воссоздает события, случившиеся в 1986 году во время и после взрыва на атомной станции в Чернобыле. Здесь вскрыты катастрофические ошибки государства, которые так и остались без наказания. Сериал снова подчеркивает важность защиты окружающей среды, а не политических интриг. "Чернобыль" – это продукт компании HBO. Сезоны: 1 Серии: 5, примерно по одному часу