"Король тигров" от Netflix стал самым популярным сериалом среди зрителей (Видео)

Новости культуры:Сериал имеет самые высокие показатели рейтинга за последнее время.

По данным Rotten Tomatoes, вышедший на Netflix документальный сериал "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" имеет рейтинг 97% "свежести" у критиков и 94% зрительского рейтинга.

Это самые высокие показатели у сериала за последнее время.

По популярности "Король тигров" обошел третий сезон "Грешницы" и третий сезон "Озарка". Кроме того, в настоящее время он расположился на первом месте в списке самых просматриваемых сериалов Netflix и не покидал десятку ни разу с момента выхода.

Таким успехом "Король тигров" обязан главному герою - королю тигров Джо Шрибвогелю по прозвищу Экзотик. Как сам себя характеризует Джо Экзотик - гей-реднек с пушкой, он был владельцем самого крупного частного зоопарка в Оклахоме. Долгое время Экзотик жил в свое удовольствие, вел весьма нездоровый образ жизни и наслаждался многочисленными любовными связями. Но его бизнес вознамерилась разрушить зоозащитница Кэрол Баскин. Чтобы навсегда прекратить ее попытки закрыть зоопарк, Джо Экзотик заказал убийство надоедливой активистки. В результате герой оказался в тюрьме за организацию убийства и жестокое обращение с животными.

История "Короля тигров", наполненная насилием, алкоголем, наркотиками и сексом, захватила умы зрителей. Число поклонников Джо Экзотика неумолимо растет. Даже Джаред Лето решился выпасть из тщательно созданного образа вегетарианца и противника насилия и устроил себе фотосессию в образе Экзотика в обнимку с плюшевым тигром.

Напомним, Netflix выпустила официальный трейлер комедийного сериала "#blackAF". Ранее он назывался Black Excellence (Черное совершенство). Это первый сериал автора "Путешествия девушек" Кеньи Берриса.