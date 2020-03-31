Энн Хэтэуэй получила роль в экранизации книги Памелы Друкерман

Новости культуры:Актриса сыграет главную роль в фильме "Французские дети не плюются едой".

Актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в экранизации популярной книги Памелы Друкерман "Французские дети не плюются едой".

Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий напишут Джэми Миноприо ("Одноклассницы") и Джонатан Штерн. Производством займутся Blueprint Pictures и StudioCanal.

Пока проект находится на самой ранней стадии, поэтому кто выступит режиссером картины, неизвестно.

Отмечается, что фильм будет снят как биография автора книги – американской журналистки Памелы Друкерман, которая переезжает вместе с мужем в Париж и сталкивается с совершенно необычной системой воспитания детей во французском обществе, в то время как сама она пытается найти баланс между работой и семьей.