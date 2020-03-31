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Энн Хэтэуэй получила роль в экранизации книги Памелы Друкерман

Энн Хэтэуэй получила роль в экранизации книги Памелы Друкерман
17:14 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актриса сыграет главную роль в фильме "Французские дети не плюются едой".

Актриса Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в экранизации популярной книги Памелы Друкерман "Французские дети не плюются едой".

Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий напишут Джэми Миноприо ("Одноклассницы") и Джонатан Штерн. Производством займутся Blueprint Pictures и StudioCanal.

Пока проект находится на самой ранней стадии, поэтому кто выступит режиссером картины, неизвестно.

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Отмечается, что фильм будет снят как биография автора книги – американской журналистки Памелы Друкерман, которая переезжает вместе с мужем в Париж и сталкивается с совершенно необычной системой воспитания детей во французском обществе, в то время как сама она пытается найти баланс между работой и семьей.

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Кино, Фильм, Энн Хэтэуэй, Актриса, Экранизация, Памела Друкерман.
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