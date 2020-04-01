СМИ: Эмбер Херд требуют убрать из "Аквамена 2" (Видео)

Новости культуры:Роль Меры в сиквеле "Аквамена" может не достаться Эмбер Херд.

Скандалы, связанные с именами голливудских звезд, могут основательно разрушить их карьеры. В последнее время в истории с разводом Эмбер Херд и Джонни Деппа злодей и жертва поменялись местами.

Стали достоянием общественности записи, из которых ясно, что Херд избивала экс-супруга, потом бывшая ассистентка актрисы рассказала о ее проблемах с наркотиками. А на днях в Интернете появились доказательства, что Херд изменяла мужу с основателем Tesla Илоном Маском.

В результате Джонни Депп может вернуться в роли Джека Воробья в новой части франшизы "Пираты Карибского моря", откуда он был исключен в то время, когда его считали виновником проблем в семье. Под петицией в Интернете с требованием убрать актрису из проекта уже подписались сотни тысяч человек.

По данным инсайдера, студия Warner Bros. в настоящий момент рассматривает различные варианты. Написание сценария еще не завершено, поэтому в данный момент студия может принять любое решение. Один из вариантов заключается в увольнении актрисы. Но, по данным информатора, скорее всего в новом фильме героиня Херд станет второстепенным персонажем, которому достанется мало экранного времени.

Предлагаемый многими фанатами вариант с заменой Эмбер Херд Эмилией Кларк студия не рассматривает как возможный.