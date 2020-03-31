"Время вернуть волчонка": актеры сериала требуют продолжение

Новости культуры:Звезды "Волчонка" во главе с Тайлером Поузи призвали продолжить сериал.

Исполнитель роли Скотта Маккола в сериале "Волчонок" Тайлер Поузи в своем Twitter написал обращение к каналу, создавшему сериал.

Хей, MTV. Я думаю, что пришло время вернуть волчонка в новых сериях. Семейный отдых на берегу Джерси, встреча учеников старшей школы. Я готов. 28 лет — вполне подходящий возраст - написал актер.

28 лет — это нынешний возраст Тайлера Поузи. Сериал состоял из шести сезонов, выходивших с 2011 по 2017 год, актер дает понять, что не слишком изменился со времен последнего сезона.

Hey @MTV i think it’s time to bring teen wolf back for new episodes. First Jersey shore family vacation. Now teen wolf high school reunion. I’m ready. And 28 so it’s an appropriate age — tyler posey (@tylergposey) March 26, 2020

Бывшие партнеры по сериалу с восторгом встретили эту идею, если судить по комментариям, которые они оставили под постом.

Я в деле,— Колтон Хейнс, исполнитель роли Джексона Уиттмора, которого после второго сезона сценаристы отправили учиться в Лондон.

Я обеими руками за, — Коди Кристиан, сыгравший Тео Рейкена.

На призыв Поузи откликнулся и официальный акканут MTV, который дал понять, что фанатам пока лучше оставить надежды: Жаль, что это не в моих силах.

Сериал "Волчонок" рассказывал о старшекласснике, которого покусал неизвестный зверь, после чего герой обнаруживает у себя необычные способности. Создатель сериала Джефф Дэвис после закрытия сериала в 2017 году планировал перезагрузку, но она не состоялась. Теперь и актеры, снимавшиеся в сериале, требуют либо продолжения, либо ребута. Сможет ли промолчать канал MTV или предпримет какие-либо шаги?