"Время вернуть волчонка": актеры сериала требуют продолжение

Исполнитель роли Скотта Маккола в сериале "Волчонок" Тайлер Поузи в своем Twitter написал обращение к каналу, создавшему сериал.

Хей, MTV. Я думаю, что пришло время вернуть волчонка в новых сериях. Семейный отдых на берегу Джерси, встреча учеников старшей школы. Я готов. 28 лет — вполне подходящий возраст - написал актер.

28 лет — это нынешний возраст Тайлера Поузи. Сериал состоял из шести сезонов, выходивших с 2011 по 2017 год, актер дает понять, что не слишком изменился со времен последнего сезона.

Hey @MTV i think it’s time to bring teen wolf back for new episodes. First Jersey shore family vacation. Now teen wolf high school reunion. I’m ready. And 28 so it’s an appropriate age

— tyler posey (@tylergposey) March 26, 2020