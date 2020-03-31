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"Время вернуть волчонка": актеры сериала требуют продолжение

"Время вернуть волчонка": актеры сериала требуют продолжение
20:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Звезды "Волчонка" во главе с Тайлером Поузи призвали продолжить сериал.

Исполнитель роли Скотта Маккола в сериале "Волчонок" Тайлер Поузи в своем Twitter написал обращение к каналу, создавшему сериал.

Хей, MTV. Я думаю, что пришло время вернуть волчонка в новых сериях. Семейный отдых на берегу Джерси, встреча учеников старшей школы. Я готов. 28 лет — вполне подходящий возраст - написал актер.

28 лет — это нынешний возраст Тайлера Поузи. Сериал состоял из шести сезонов, выходивших с 2011 по 2017 год, актер дает понять, что не слишком изменился со времен последнего сезона.

Бывшие партнеры по сериалу с восторгом встретили эту идею, если судить по комментариям, которые они оставили под постом.

Я в деле,— Колтон Хейнс, исполнитель роли Джексона Уиттмора, которого после второго сезона сценаристы отправили учиться в Лондон.

Я обеими руками за, — Коди Кристиан, сыгравший Тео Рейкена.

На призыв Поузи откликнулся и официальный акканут MTV, который дал понять, что фанатам пока лучше оставить надежды: Жаль, что это не в моих силах.

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Сериал "Волчонок" рассказывал о старшекласснике, которого покусал неизвестный зверь, после чего герой обнаруживает у себя необычные способности. Создатель сериала Джефф Дэвис после закрытия сериала в 2017 году планировал перезагрузку, но она не состоялась. Теперь и актеры, снимавшиеся в сериале, требуют либо продолжения, либо ребута. Сможет ли промолчать канал MTV или предпримет какие-либо шаги?

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Кино, Сериал, Волчонок, Тайлер Поузи.
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