"Больше ключей и демонов": Netflix продлил сериал "Ключи Локков"

Новости культуры:Стримминговый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", снятый по комиксам сына Стивена Кинга.

Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", основанный на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса.

Об этом говорится на официальной странице проекта в Twitter, где опубликован также ролик к сериалу, а подпись гласит: во втором сезоне будет "больше ключей и демонов".

О дате выхода нового сезона не сообщается. Неизвестно, когда смогут начаться съемки, поскольку Netflix на данный момент приостановил съемки своих фильмов в США и Канаде из-за коронавируса.

more keys, more demons, more aloha Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8 — Locke & Key (@lockekeynetflix) March 30, 2020

Первый сезон вышел 7 февраля и смог быстро завоевать популярность у зрителей.

По сюжету, трое детей Локков вместе с матерью переезжают в родовое поместье "Дом Ключей". У семейства не так давно умер отец, и все члены пытаются морально справиться с горем. В новом доме Локки находят разбросанные по дому таинственные ключи, которые наделяют обладателей мистическими силами и хранят тайну гибели отца семейства.