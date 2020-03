"Больше ключей и демонов": Netflix продлил сериал "Ключи Локков"

Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков", основанный на одноименном комиксе писателя Джо Хилла (сына Стивена Кинга) и художника Габриэля Родригеса.

Об этом говорится на официальной странице проекта в Twitter, где опубликован также ролик к сериалу, а подпись гласит: во втором сезоне будет "больше ключей и демонов".

О дате выхода нового сезона не сообщается. Неизвестно, когда смогут начаться съемки, поскольку Netflix на данный момент приостановил съемки своих фильмов в США и Канаде из-за коронавируса.

more keys, more demons, more aloha Locke & Key is officially returning for season two!! pic.twitter.com/OYfHBKmik8

— Locke & Key (@lockekeynetflix) March 30, 2020