Скачать
Пятница, 03.04.2020

Apple готовит мультфильм, посвященный Дню Земли: трейлер уже появился в сети (Видео)

Компания Apple поделилась трейлером короткометражного мультфильма "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" ("Это мы: заметки для жизни на планете Земля"), который посвящён Дню Земли. Анимированный короткометражный фильм основан на детской одноимённой книге Оливера Джефферса, ставшей бестселлером. В роли рассказчика выступит Мерил Стрип. Сюжет повествует о том, как накануне Дня Земли семилетний мальчик узнаёт о чудесах планеты от своих родителей во время посещения загадочной выставки в Музее Всего. Мультфильм "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" выйдет на Apple TV+ в пятницу, 17 апреля.
digger.ru
Фото: Скриншот
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Apple, Мультфильм, Трейлер, День Земли.
04:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь