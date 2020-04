Apple готовит мультфильм, посвященный Дню Земли: трейлер уже появился в сети (Видео)

Компания Apple поделилась трейлером короткометражного мультфильма "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" ("Это мы: заметки для жизни на планете Земля"), который посвящён Дню Земли. Анимированный короткометражный фильм основан на детской одноимённой книге Оливера Джефферса, ставшей бестселлером. В роли рассказчика выступит Мерил Стрип. Сюжет повествует о том, как накануне Дня Земли семилетний мальчик узнаёт о чудесах планеты от своих родителей во время посещения загадочной выставки в Музее Всего. Мультфильм "Here We Are: Notes for Living on Planet Earth" выйдет на Apple TV+ в пятницу, 17 апреля.