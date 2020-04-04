ТОП-12 голливудских фильмов о конце света

1 Фильмы о конце света были популярны в 90-х, и они стали только популярнее. Классические фильмы боролись с инопланетными вторжениями, но тогда у них не было технологии, которая могла бы пугать людей. День независимости действительно принес жанр в современность. Когда они взорвали Белый дом на трейлерах, люди стекались в театры, чтобы увидеть его. Вот посмотрите некоторые из лучших фильмов о конце света. "Терминатор 2: Судный день". Оригинал "Терминатора", конечно же , тоже о конце света. Продолжение просто выводит вещи на более актуальные уровни. По сути, режиссер Джеймс Кэмерон переделал первый фильм со всеми новыми технологиями, которых у него не было еще в 1984 году. В будущем военно-компьютерная фирма рождает ИИ, Скайнет, который объявляет войну человечеству. Люди сопротивляются, и, в ответ, враг отправляет гуманоидного Терминатора в прошлое, чтобы убить их лидера, Джона Коннора.

2 День независимости. Инопланетяне вторгаются. Белый Дом взрывался. Мир не был готов к Дню Независимости. Это начало целую тенденцию блокбастера.

3 Армагеддон. Армагеддон был первым в волне фильмов о бедствиях из-за стихийных бедствий в конец 90-х. Он был очень популярен. Отличная установка: Земля находится на пути астероида размером с Техас, и мы все умрем в течение нескольких недель.

4 28 дней спустя. Один из величайших фильмов о зомби-апокалипсисе, когда-либо снятых, 28 дней спустя начинается с того, что Джим (Мерфи) просыпается от комы через 28 дней после того, как вирусная вспышка уничтожает общество, оставив только несколько выживших и чудовищных инфицированных. Джим гуляет по пустым улицам Лондона в сюрреалистической сцене, пытаясь понять, что он испытывает. Но злобные зомби быстро возвращают его к реальности, и он, и выжившие, которых он встречает на своем пути, стараются избегать их, направляясь в предполагаемую безопасную область.

5 2012. Воодушевленный календарем майя, который предсказал апокалипсис в 2012, мы переживаем окончательную катастрофу в полном фильме о катастрофах. После того, как солнечная вспышка нагревает ядро Земли до тревожных градусов, поверхность начинает взрываться.

6 Донни Дарко. О чем Донни Дарко? Ну, о спасении мира, в основном. Донни (Джилленхол) - возможно шизофреничный подросток, склонный к лунатизму. В начале фильма, перед тем как проснуться на поле для гольфа, он видит костюмированного кролика, который говорит ему, что конец света наступит через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд.

7 Матрица: Революция. Как и в фильмах "Терминатор", все фильмы "Матрицы" о том конце света, каким мы его знаем. В Матрице: Революции все приходит в упадок. Нео (Ривз) - избранный, и он - единственная надежда человечества против безжалостных машин.

8 Тихое место. Пост-апокалиптический триллер Джона Красински. "Тихое место" - место в будущем, где смертельные, незрячие существа уничтожили почти все формы жизни на планете. Одна семья осталась в живых, оставаясь молчаливой и используя язык жестов для общения, но они постоянно в опасности. Любой шум может привести к смерти быстро, и мама (Блант) беременна.

9 Дорога. По мотивам романа Кормака Маккарти, получившего Пулитцеровскую премию, "Дорога" - это кошмарное видение постапокалиптической Америки.

10 Безумный Макс. Все фильмы Безумного Макса сняты в будущей Австралии. Байкерские банды управляют дорогами и убивают полицейских на их пути.

11 Я Легенда. Уилл Смит взял на себя роль "Омега-человека" в фильме "Я - легенда", выжив со своей собакой в постапокалиптическом Нью-Йорке. Фильм не попадает в суть книги, но его изображение конца света яркое.