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ТОП-12 голливудских фильмов о конце света

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ТОП-12 голливудских фильмов о конце света
02:42 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: instagram

Новости культуры:Фильмы о конце света всегда в тренде. Люди любят видеть худшее - пока это выдумано.

  • 1

    Фильмы о конце света были популярны в 90-х, и они стали только популярнее. Классические фильмы боролись с инопланетными вторжениями, но тогда у них не было технологии, которая могла бы пугать людей. День независимости действительно принес жанр в современность. Когда они взорвали Белый дом на трейлерах, люди стекались в театры, чтобы увидеть его. Вот посмотрите некоторые из лучших фильмов о конце света.

    "Терминатор 2: Судный день".

    Оригинал "Терминатора", конечно же , тоже о конце света. Продолжение просто выводит вещи на более актуальные уровни. По сути, режиссер Джеймс Кэмерон переделал первый фильм со всеми новыми технологиями, которых у него не было еще в 1984 году. В будущем военно-компьютерная фирма рождает ИИ, Скайнет, который объявляет войну человечеству. Люди сопротивляются, и, в ответ, враг отправляет гуманоидного Терминатора в прошлое, чтобы убить их лидера, Джона Коннора.

  • 2

    День независимости.

    Инопланетяне вторгаются. Белый Дом взрывался. Мир не был готов к Дню Независимости. Это начало целую тенденцию блокбастера.

  • 3

    Армагеддон.

    Армагеддон был первым в волне фильмов о бедствиях из-за стихийных бедствий в конец 90-х. Он был очень популярен. Отличная установка: Земля находится на пути астероида размером с Техас, и мы все умрем в течение нескольких недель.

  • 4

    28 дней спустя.

    Один из величайших фильмов о зомби-апокалипсисе, когда-либо снятых, 28 дней спустя начинается с того, что Джим (Мерфи) просыпается от комы через 28 дней после того, как вирусная вспышка уничтожает общество, оставив только несколько выживших и чудовищных инфицированных. Джим гуляет по пустым улицам Лондона в сюрреалистической сцене, пытаясь понять, что он испытывает. Но злобные зомби быстро возвращают его к реальности, и он, и выжившие, которых он встречает на своем пути, стараются избегать их, направляясь в предполагаемую безопасную область.

  • 5

    2012.

    Воодушевленный календарем майя, который предсказал апокалипсис в 2012, мы переживаем окончательную катастрофу в полном фильме о катастрофах. После того, как солнечная вспышка нагревает ядро Земли до тревожных градусов, поверхность начинает взрываться.

  • 6

    Донни Дарко.

    О чем Донни Дарко? Ну, о спасении мира, в основном. Донни (Джилленхол) - возможно шизофреничный подросток, склонный к лунатизму. В начале фильма, перед тем как проснуться на поле для гольфа, он видит костюмированного кролика, который говорит ему, что конец света наступит через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд.

  • 7

    Матрица: Революция.

    Как и в фильмах "Терминатор", все фильмы "Матрицы" о том конце света, каким мы его знаем. В Матрице: Революции все приходит в упадок. Нео (Ривз) - избранный, и он - единственная надежда человечества против безжалостных машин.

  • 8

    Тихое место.

    Пост-апокалиптический триллер Джона Красински. "Тихое место" - место в будущем, где смертельные, незрячие существа уничтожили почти все формы жизни на планете. Одна семья осталась в живых, оставаясь молчаливой и используя язык жестов для общения, но они постоянно в опасности. Любой шум может привести к смерти быстро, и мама (Блант) беременна.

  • 9

    Дорога.

    По мотивам романа Кормака Маккарти, получившего Пулитцеровскую премию, "Дорога" - это кошмарное видение постапокалиптической Америки.

  • 10

    Безумный Макс.

    Все фильмы Безумного Макса сняты в будущей Австралии. Байкерские банды управляют дорогами и убивают полицейских на их пути.

  • 11

    Я Легенда.

    Уилл Смит взял на себя роль "Омега-человека" в фильме "Я - легенда", выжив со своей собакой в постапокалиптическом Нью-Йорке. Фильм не попадает в суть книги, но его изображение конца света яркое.

  • 12

    Ной.

    Основываясь на повествовании о потопе из Библии, Ной воссоздает историю. Непрекращающийся дождь заливает мир и покрывает всю Землю. И Ной (Кроу) и его семья прячут все живые виды животных в большом ковчеге и спасают всех и все.

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Фильмы, Конец света, Фантастика, Ужасы, Триллеры, Хорроры.
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