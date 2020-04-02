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Еще одна "жертва" пандемии: перезапуск "Обители зла" отложен на неопределенный срок

Еще одна "жертва" пандемии: перезапуск "Обители зла" отложен на неопределенный срок
04:28 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Перезапуск "Обители зла" отложен из-за коронавируса.

Потоковый сервис Netflix будет вынужден отложить на неопределенный срок съемки многосерийного проекта по мотивам популярной серии видеоигр "Обитель зла". Как отмечает издание Slash Film со ссылкой на руководство студии Constantin Film, подготовка должна была начаться в Южной Африке в апреле 2020 года, а сами съемки были намечены на июнь.

Однако эпидемия коронавируса и введенные разными странами ограничения сделали этот график нереализуемым. Когда будут возобновлены работы в рамках проекта, неизвестно. Ожидалось, что в сериале будут предложены зрителям новые сюжетные линии и истории, происходящие во вселенной "Обители зла".

Добавим: 

Разговоры о перезапуске серии шли в течение нескольких лет. Так, в 2017 году сообщалось, что продюсером новой версии станет Джеймс Ван.

Первая экранизация игры "Обитель зла" была выпущена в 2002 году. Она оказалась вполне успешна в мировом прокате, поэтому за ней вскоре последовали целых пять продолжений. Лента "Обитель зла 6: Финальная глава" вышла в январе 2017 года и заработала в мировом прокате более 300 миллионов долларов при производственном бюджете в 40 миллионов долларов. Во всех шести фильмах главную роль исполняла супруга режиссера Пола В.С.Андерсона Милла Йовович.

Напомним: 

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Фильм, Обитель зла, Netflix, Корнавирус.
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