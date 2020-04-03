Актеры Тимоти Шаламе и Арми Хаммер вернутся в сиквеле "Назови меня своим именем"

Новости культуры:В довершение к этому фильм был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

В интервью изданию La Republica итальянский режиссер Лука Гуаданьино подтвердил, что он намерен снять сиквел своей знаменитой мелодрамы "Назови меня своим именем".

Более того, во второй части к своим привычным ролям должны вернуться звезды оригинального фильма в лице Тимоти Шаламе, Арми Хаммер и других артистов.

До вспышки коронавируса я совершил поездку в США, чтобы встретиться с одним из своих любимых сценаристов. Я не могу назвать его имени, но скажу, что мы обсуждали будущий сиквел. К сожалению, пока нам пришлось отказаться от этих планов. Конечно, мне очень приятно работать с Тимоти Шаламе, Арми Хаммером, Майклом Стулбаргом, Эстер Гаррель и другими актерами. Все они будут в новом фильме, — сказал Гуаданьино.

Напомним, оригинал "Назови меня своим именем" вышел в 2017 году и был тепло встречен как критиками, так и рядовыми зрителями. В прокате картина, основанная на одноименном романе Андре Асимана, собрала почти $42 млн при бюджете около $4 млн.