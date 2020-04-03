СМИ: Disney нашла сценариста для сериала об Оби-Ване Кеноби

Новости культуры:Джоби Харольд заменит Хуссейна Амини, после ухода которого работу над шоу приостановили.

Сценарист "Меча короля Артура" поработает над сериалом об Оби-Ване Кеноби

По данным Variety, в качестве нового сценариста Disney наняла Джоби Харольда (Joby Harold), известного прежде всего по "Мечу короля Артура", сюжет которого он написал в соавторстве с Гаем Ричи. Кроме того, Харольд работал над "Армией мёртвых" Зака Снайдера и продюсировал несколько фильмов, включая "Грань будущего" и "Джона Уика 3".

Его пригласили после того, как студия отказалась сотрудничать с Хуссейном Амини — как сообщали СМИ, продюсерам не понравились его сценарии к первым двум эпизодам. В итоге производство шоу приостановили, планируя сократить число серий с шести до четырёх. Вернуться к работе собираются в январе 2021 года.

Главную роль в сериале для Disney+ исполнит Юэн Макгрегор, а режиссёром станет Дебора Чоу, постановщица двух эпизодов "Мандалорца". Точной даты старта у шоу пока что нет.

Напомним: