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Пятница, 03.04.2020
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Вупи Голдберг может вернуться во второй сезон сериала "Звёздный путь: Пикар"

Вупи Голдберг может вернуться во второй сезон сериала "Звёздный путь: Пикар"
21:41 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

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Теперь, когда первый сезон сериала "Звездный путь: Пикар" подошел к концу, можно поразмыслить о том, как этот проект вписывается в контекст всей франшизы. Нет сомнений, что преемственность здесь обеспечивается за счет привлечения множества лиц, знакомых зрителям по прошлым проектам в рамках "Звездного пути".

Помимо сэра Патрика Стюарта, к своим привычным ролям вернулись еще четыре артиста, а во втором сезоне к ним присоединится и Вупи Голдберг в роли Гайнан.

В интервью The Hollywood Reporter шоураннер дебютного сезона "Пикара" Майкл Шейбон поделился своей радостью от возвращения Голдберг: "Это удивительно. Я даже решил пересмотреть некоторые ключевые серии с Гайнан из "Звездного пути: Следующее поколение" - имею в виду главные моменты при участии Пикара и Гайнан. Вупи - великолепная актриса. Не могу дождаться, когда она вновь появится на экране в этом образе".

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Напомним, что о предстоящем участии Голдберг во втором сезоне "Пикара" стало известно по ходу январского выпуска ток-шоу под названием The View. Будучи гостем передачи, Стюарт спросил у Голдберг, не хотела бы она вернуться во вселенную "Звездного пути", на что актриса с радостью ответила согласием.

Второй сезон "Пикара" должен выйти в следующем году.

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Сериал, Звездный путь, Вупи Голдберг, Патрик Стюарт, 2 сезон, Звездный путь: Пикар, Майкл Шейбон.
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