Вупи Голдберг может вернуться во второй сезон сериала "Звёздный путь: Пикар"

Новости культуры:Оскароносная актриса снова сыграет барменшу, всегда готовую прийти на помощь.

Теперь, когда первый сезон сериала "Звездный путь: Пикар" подошел к концу, можно поразмыслить о том, как этот проект вписывается в контекст всей франшизы. Нет сомнений, что преемственность здесь обеспечивается за счет привлечения множества лиц, знакомых зрителям по прошлым проектам в рамках "Звездного пути".

Помимо сэра Патрика Стюарта, к своим привычным ролям вернулись еще четыре артиста, а во втором сезоне к ним присоединится и Вупи Голдберг в роли Гайнан.

В интервью The Hollywood Reporter шоураннер дебютного сезона "Пикара" Майкл Шейбон поделился своей радостью от возвращения Голдберг: "Это удивительно. Я даже решил пересмотреть некоторые ключевые серии с Гайнан из "Звездного пути: Следующее поколение" - имею в виду главные моменты при участии Пикара и Гайнан. Вупи - великолепная актриса. Не могу дождаться, когда она вновь появится на экране в этом образе".

Напомним, что о предстоящем участии Голдберг во втором сезоне "Пикара" стало известно по ходу январского выпуска ток-шоу под названием The View. Будучи гостем передачи, Стюарт спросил у Голдберг, не хотела бы она вернуться во вселенную "Звездного пути", на что актриса с радостью ответила согласием.

Второй сезон "Пикара" должен выйти в следующем году.