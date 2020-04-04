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Николь Кидман сыграет в новом сериале от Amazon

Николь Кидман сыграет в новом сериале от Amazon
16:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актриса получила одну из ролей в новом триллере.

Николь Кидман сыграет одну из главных ролей в экранизации нового романа Джанель Браун "Pretty Things" (Милые вещи), который выйдет 21 апреля 2020 года.

Актриса также выступит одним из продюсеров проекта.

Как сообщает The Hollywood Reporter, производством сериала займется Amazon, а постановщиком выступит Рид Морано ("Рассказ служанки"). Сценарий ленты напишет сама автор книги.

В Сети опубликовали тизер нового сериала с Николь Кидман (Видео)

Триллер расскажет историю двух женщин — мошенницы и наследницы крупного состояния. Жизни героинь неожиданно оказываются впутанными в опасную игру, полную интриг и обманов. Кого из двух персонажей сыграет Кидман пока не сообщается.

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Кино, Фильм, Amazon, Актриса, Роль, Николь Кидман, Pretty Things, Милые вещи.
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