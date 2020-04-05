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Карловарский кинофестиваль открыл прием заявок на Eastern Promises

Карловарский кинофестиваль открыл прием заявок на Eastern Promises
13:28 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Открыта подача заявок на программу Eastern Promises Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах объявил о начале приема заявок на нынешнюю конкурсную программу Eastern Promises. Об этом сообщается на сайте КМКФ "Молодость".

"Программа рассматривает проекты на стадии разработки, продакшна или постпродакшна из стран Центральной и Восточной Европы и стран балканского региона. Избранные проекты будут представлены в рамках индустриальных событий Международного Карловарского кинофестиваля 5-8 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом году программа Eastern Promises включает следующие категории:

Works in Progress - сертификат на услуги постпродакшна + денежная награда 10000 евро.

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Eurimages Lab Project Award - денежная награда 50000 евро.

Docs in Progress - денежная награда 5000 евро.

Works in Development - Feature Launch - сертификат на разработку проекта на сумму 10 000 евро.

First Cut Lab - воркшоп по монтажу профессионалов.

First Cut+ - Шовкейс проектов, которые в прошлые годы участвовали в программе First Cut Lab.

Напомним, в связи из карантинными мерами дирекция "Молодости" приняла непростое решение о переносе кинофестиваля.

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Кинофестиваль, Eastern Promises, Карловарский кинофестиваль 2020, Международный кинофестиваль в Карловых Варах 2020.
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