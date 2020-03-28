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Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата
Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата

Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата

Кинофестиваль "Молодость" переносится: новая дата
16:20 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В связи из карантинными мерами дирекция "Молодости" приняла непростое решение о переносе кинофестиваля.

Проведение 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" запланировано на 22-30 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"В связи с распространением Covid-19 и продолжением карантина кинофестиваль "Молодость", ранее запланированный с 30 мая по 7 июня 2020 года, перенесен на летний сезон", - говорится в сообщении.

Как отмечает генеральный директор КМКФ "Молодость" Иван Адамчук, в связи с глобальным кризисом в области здравоохранения и резким увеличением жертв от Covid-19 дирекция "Молодости" приняла непростое решение о переносе кинофестиваля.

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"Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и ждем улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение 49-й "Молодости" запланировано с 22 по 30 августа 2020 года, но окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса Covid-19 и соответствующих карантинных мер в Украине и за рубежом", - так он прокомментировал решение Наблюдательного совета и менеджмента фестиваля.

Напомнимк участию в Национальном конкурсе этого года допускаются украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные) или произведенные в кинопродукции в 2019-2020 годах.

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Кинофестиваль, Молодость, Карантин, Кинофестиваль Молодость, Иван Адамчук, Covid-19.
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