Известно, когда выйдет дебютный трейлер "Венома 2"

Новости культуры:Пока Sony не вносила никаких изменений в производственный график, поэтому первый трейлер "Венома 2" должен выйти уже в ближайшие недели.

После неожиданного успеха первого фильма релиз "Венома 2" ожидается поклонниками супергеройского кино с большим нетерпением.

Изначально выход фильма был запланирован на октябрь текущего года, но в связи с пандемией коронавируса этот проект тоже может быть перенесен.

Эти слухи подтверждает специалист по визуальным эффектам Амир Чаудари в своем Twitter. По его словам, трейлер к сиквелу "Венома 2" должен быть готов через 10-15 дней. Поскольку кинотеатры сейчас временно закрыты, ролик скорее всего выйдет только на телевидении и в Интернете.

Фото: https://www.instagram.com/p/B85RpjrgzeH/

Разработка "Венома 2" началась еще во время производства первого фильма, так что к своим привычным ролям вернутся все ведущие актеры, включая Тома Харди и Мишель Уильямс. На первый план также выйдет герой Вуди Харрельсона — ему уготована роль главного антагониста в лице маньяка Клетуса Кэссиди, который станет носителем для кровожадного симбиота Карнажа. Кроме того, ходят слухи, что в фильме может появиться Человек-паук в исполнении Тома Холланда, хотя пока никаких подтверждений этому нет.

Премьера "Венома 2" намечена на 1 октября. Режиссером картины выступит Энди Серкис.