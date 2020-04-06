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Известно, когда выйдет дебютный трейлер "Венома 2"

Известно, когда выйдет дебютный трейлер "Венома 2"
12:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Пока Sony не вносила никаких изменений в производственный график, поэтому первый трейлер "Венома 2" должен выйти уже в ближайшие недели.

После неожиданного успеха первого фильма релиз "Венома 2" ожидается поклонниками супергеройского кино с большим нетерпением.

Изначально выход фильма был запланирован на октябрь текущего года, но в связи с пандемией коронавируса этот проект тоже может быть перенесен.

Эти слухи подтверждает специалист по визуальным эффектам Амир Чаудари в своем Twitter. По его словам, трейлер к сиквелу "Венома 2" должен быть готов через 10-15 дней. Поскольку кинотеатры сейчас временно закрыты, ролик скорее всего выйдет только на телевидении и в Интернете.

Фото: https://www.instagram.com/p/B85RpjrgzeH/

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Разработка "Венома 2" началась еще во время производства первого фильма, так что к своим привычным ролям вернутся все ведущие актеры, включая Тома Харди и Мишель Уильямс. На первый план также выйдет герой Вуди Харрельсона — ему уготована роль главного антагониста в лице маньяка Клетуса Кэссиди, который станет носителем для кровожадного симбиота Карнажа. Кроме того, ходят слухи, что в фильме может появиться Человек-паук в исполнении Тома Холланда, хотя пока никаких подтверждений этому нет.

Премьера "Венома 2" намечена на 1 октября. Режиссером картины выступит Энди Серкис.

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Кино, Sony, Сериалы, Новинки кино, "Venom", Веном 2, Фильм Веном 2.
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