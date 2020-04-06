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Фестиваль Docudays UA пройдет в формате онлайн

Фестиваль Docudays UA пройдет в формате онлайн
19:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Организаторы кинофестиваля решили провести мероприятие онлайн.

В связи с введением в Киеве карантина для профилактики распространения коронавируса, кинофестиваль о правах человека Docudays UA пройдет онлайн.

Как сообщают организаторы, с 24 апреля по 3 мая включительно пройдут 45 онлайн-трансляций правозащитных мероприятий RIGHTS NOW! и событий мастерской документалистики DOCU / класс. А также более 50 лент в бесплатном доступе до 10 мая на платформе DOCU/SPACE.

"Для нас это решение полно вызовов и экспериментов: мы будем первым украинским кинофестивалем, который состоится онлайн. Поэтому приобщиться к Docudays UA-2020 смогут не только киевляне, но и вся Украина", - отмечают организаторы.

Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными. По возможности, можно оплатить за просмотр произвольную сумму или сделать благотворительный взнос на сайте фестиваля.

Онлайн-фестиваль сохранит все конкурсные программы - DOCU/МИР, DOCU/УКРАИНА и DOCU/КОРОТКО.

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В ближайшее время будет опубликована подробная программа и расписание фестивальных онлайн-трансляций.

Напомним, в этом году Docudays UA посвящен теме взросления. В контексте государственной политики предлагается разобраться в правах детей и как может звучать голос молодежи в обсуждении общественных вопросов.

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Все по теме:

Кинофестиваль, Кино, Карантин, Docudays UA.
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