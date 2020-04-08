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KinoTalk стартует темой "Будущее кинофестивалей"

KinoTalk стартует темой "Будущее кинофестивалей"
08:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Присоединиться к стриму можно на Youtube-канале кинофестиваля.

Кинофестиваль "Молодость" совместно с KyivMusicFilm и "Слышь, Тарантино!" запускает проект KinoTalk, первая его тема посвящена будущему кинофестивалей.

Об этом сообщает пресс-служба КМКФ "Молодость".

"KinoTalk – это серия онлайн-встреч с успешными представителями киноиндустрии для всех, кто интересуется созданием и прокатом фильмов и закулисьем знаковых кинособытий в Украине. Первый эфир на тему "Будущее кинофестивалей" стартует 8 апреля в 18:00. Во время встречи спикеры будут делиться своим опытом и прогнозами относительно работы украинских кинофестивалей во время и после карантина", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, стрим состоится при участии организаторов четырех ключевых кинособытий Украины: Андрея Халпахчи – арт-директора Киевского международного кинофестиваля "Молодость"; Юлии Синькевич – генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля; Кирилла Марикуцы – основателя и директора Kyiv International Short Film Festival и KyivMusicFilms; Виктории Лещенко – программного директора Международного документального кинофестиваля о правах человека Docudays.

Ведущий эфира – режиссер, блогер и автор проекта "Слышь, Тарантино!" Дмитрий Авдеев.

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Кинофестиваль, Фильмы, Кино, Стрим, KinoTalk, Онлайн-проект KinoTalk.
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