Кинопремию "Золотая дзига" перенесли: причина все та же

Новости культуры:Украинскую кинопремию было решено перенести из-за карантина.

Церемонию вручения Национальной кинопремии "Золотая дзига" перенесли на 3 мая.

Сообщение об этом появилось на Facebook-странице Украинской киноакадемии.

"Мероприятие, которое ранее планировалось на 28 апреля, перенесено из-за возможного продления срока карантина и смены формата. Поэтому для церемонии, которую тысячи зрителей смогут посмотреть онлайн, было выбрано более удобное время — вечер выходного дня", - говорится в сообщении.

Организаторы также обещают позже раскрыть подробности проведения "Золотой Дзиги 2020".

Напомним, номинантов на нынешнюю "Золотую дзигу" объявили уже после начала карантина. По количеству номинаций лидируют драма Наримана Алиева "Домой", комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие", мюзикл Елены Демьяненко "Гуцулка Ксеня", драмедия Романа Бондарчука "Вулкан" и исторический экшн Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна "Захар Беркут".