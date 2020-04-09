Софи Тернер призналась, почему выбрала съемки в сериале "Выжить" (Видео)

Новости культуры:Сериал рассказывает о молодой женщине Джейн (Софи Тернер), которая страдает от депрессии и тревоги.

Следующий телевизионный проект после "Игры престолов", в котором зрители увидят Софи Тернер, — сериал "Выжить", его показ начался на недавно созданной платформе Quibi.

После выхода из реабилитационного центра Джейн собирается покончить жизнь самоубийством. Но самолет, в котором она летела, падает. В живых остаются только Джейн и другой пассажир по имени Пол (Кори Хокинс). Теперь героиня должна приложить все усилия, чтобы выжить.

Софи Тернер так объяснила свой выбор новой работы в интервью Popsugar:

Мое сердце всегда принадлежало телевидению. С того момента, когда я начала работу над "Игрой престолов", уровень телевидения еще вырос. Планка качества поставлена очень высоко, поэтому такими проектами заниматься очень интересно.

Проект Quibi актриса выбрала не только из-за интересной роли, но и из-за интересного формата, в котором Quibi снимает свои сериалы. Контент данного портала рассчитан на просмотр с экранов мобильных телефонов. Поэтому продолжительность серий в "Выжить" составляет всего десять минут.

Меня привлекло к сценарию то, как точно было описано психическое заболевание девушки. Это выглядело очень реальным. Также мне понравилось, что девушка, страстно желавшая умереть, приходит к тому, что вынуждена бороться за жизнь, которую раньше она не ценила. И тот факт, что в коротких сериях необходимо передать достаточно эмоций, чтобы увлечь зрителя, тоже показался мне стоящим испытанием для меня как актрисы.