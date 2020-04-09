Появились новые кадры "Космических сил" со Стивом Кареллом и Лизой Кудроу (Фото)

Новости культуры:В сети появились первые кадры нового комедийного сериала Netflix "Космические силы".

Стриминговый сервис Netflix объявил о старте показа нового комедийного сериала "Космические силы" с 29 мая. Шоураннерами проекта выступают Грег Дэниелс и Стив Карелл, которые до этого вместе работали над сериалом "Офис".

Анонс сопровождался публикацией кадров нового сериала.

Главный герой - четырехзвездный генерал Марк Нэйрд, которому президент Трамп поручил командовать вновь созданным шестым родом Вооруженных сил - Космическими силами. Под руководством генерала новый род войск должен обеспечить доминирование Соединенных Штатов в космосе и взять под контроль Луну. Эту роль исполнил сам создатель сериала Стив Карелл. Кроме того, в сериале снялись Лиза Кудроу в роли жены генерала, Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс и другие актеры.

Фото www.instagram.com/spaceforce

Фото www.instagram.com/spaceforce

Фото www.instagram.com/spaceforce

Фото www.instagram.com/spaceforce

Фото www.instagram.com/spaceforce

Фото www.instagram.com/spaceforce

Анонс сериала появился на следующий день после того, как Трамп действительно подписал указ о праве Америки вести добычу полезных ископаемых на Луне, Марсе и других небесных телах. Президент США в своем указе напомнил, что страна не подписывала Соглашение ООН от 1979 года, которое провозглашало использование Луны на благо всех стран Земли. При этом США является подписантом Договора о космическом пространстве, который запрещает национальное присвоение любых космических объектов, в том числе путем использования или оккупации.