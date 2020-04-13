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Понедельник, 13.04.2020

Netflix выпустил тизер нового сезона сериала "Мертв для меня" (Видео)

Netflix презентовал тизер второго сезона сериала "Мертв для меня" с датой премьеры - все десять эпизодов выйдут 8 мая. Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини вернутся к главным ролям. Шоураннером проекта выступает Лиз Фелдман.  По сюжету, Джен (Эпплгейт) оплакивает своего мужа и знакомится на терапии с загадочной Джуди (Карделлини). Женщины начинают дружить, однако выходящие наружу секреты обеих грозят разрушить налаженные отношения.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Трейлер, Мертв для меня.
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