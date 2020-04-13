Netflix выпустил тизер нового сезона сериала "Мертв для меня" (Видео)

Netflix презентовал тизер второго сезона сериала "Мертв для меня" с датой премьеры - все десять эпизодов выйдут 8 мая. Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини вернутся к главным ролям. Шоураннером проекта выступает Лиз Фелдман. По сюжету, Джен (Эпплгейт) оплакивает своего мужа и знакомится на терапии с загадочной Джуди (Карделлини). Женщины начинают дружить, однако выходящие наружу секреты обеих грозят разрушить налаженные отношения.