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Можно посмотреть бесплатно: Lionsgate анонсировала серию сетевых киносеансов

Можно посмотреть бесплатно: Lionsgate анонсировала серию сетевых киносеансов
03:48 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Lionsgate бесплатно покажет "Голодные игры" и "Джона Уика".

Киностудия Lionsgate анонсировала новую программу бесплатных сетевых сеансов фильмов из своей библиотеки.

В пресс-релизе, на который ссылается издание The Hollywood Reporter, утверждается, что соответствующие партнерские соглашения заключены с компанией Fandango, видеосервисом YouTube и Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров.

На первом этапе в рамках программы под названием "Lionsgate Live! A Night at the Movies" зрителям будут представлены такие популярные ленты, как "Голодные игры" (17 апреля), "Грязные танцы" (24 апреля) и "Ла-Ла Ленд" (1 мая), "Джон Уик" (8 мая). Сеансы состоятся на официальном канале студии в YouTube, а также канале Movieclips. Ведущей шоу станет известная голливудская актриса Джеми Ли Кертис.

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Зрители получат возможность поучаствовать в благотворительных акциях, и пожертвовать средства, которые затем будут расходоваться для поддержания оставшихся без работы и нуждающихся сотрудников развлекательной индустрии. Все перечисленные выше картины были весьма успешны в прокате, отдельные заслужили статус культовых в своих жанрах.

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Все по теме:

Фильмы, Голодные игры, Lionsgate, Джон Уик, Грязные танцы, Ла-Ла Ленд.
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