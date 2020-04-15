Можно посмотреть бесплатно: Lionsgate анонсировала серию сетевых киносеансов

Новости культуры:Lionsgate бесплатно покажет "Голодные игры" и "Джона Уика".

Киностудия Lionsgate анонсировала новую программу бесплатных сетевых сеансов фильмов из своей библиотеки.

В пресс-релизе, на который ссылается издание The Hollywood Reporter, утверждается, что соответствующие партнерские соглашения заключены с компанией Fandango, видеосервисом YouTube и Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров.

На первом этапе в рамках программы под названием "Lionsgate Live! A Night at the Movies" зрителям будут представлены такие популярные ленты, как "Голодные игры" (17 апреля), "Грязные танцы" (24 апреля) и "Ла-Ла Ленд" (1 мая), "Джон Уик" (8 мая). Сеансы состоятся на официальном канале студии в YouTube, а также канале Movieclips. Ведущей шоу станет известная голливудская актриса Джеми Ли Кертис.

Зрители получат возможность поучаствовать в благотворительных акциях, и пожертвовать средства, которые затем будут расходоваться для поддержания оставшихся без работы и нуждающихся сотрудников развлекательной индустрии. Все перечисленные выше картины были весьма успешны в прокате, отдельные заслужили статус культовых в своих жанрах.