Энтони Старр опубликовал фото со съемок 1 сезона "Пацанов"

Новости культуры:Энтони Старр выложил у себя в Instagram порцию эксклюзивных фото, сделанных во время работы над первым сезоном.

Нестандартный сериал по мотивам комиксов "Пацаны" вышел на экраны в прошлом году, сразу же завоевав целую армию преданных поклонников.

История о группе вигилантов, которые борются с потерявшими совесть супергероями, покорила зрителей своим драйвом и бескомпромиссностью, так что на второй сезон возлагаются большие надежды.

Это была одна из моих первых сцен в "Пацанах", в которой я снялся вместе с моим гуппи Чейсом Кроуфордом. Бромантика, день первый… Не могу дождаться, когда снова увижусь с тобой, амиго!

Вспомним прошлое: это один из моих любимых рабочих дней! Было очень весело снимать эту сцену. Ужасающе и мрачно, но я смеялся весь день! Столько испорченных дублей… Хотя кому не понравится "нечаянно" захватить самолет, полный невинных людей, не правда ли? Как бы там ни было, вот несколько фото, сделанных в тот день, — подписал Старр другой пост.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-2POuVHXhF/

Вместе с тем в Сети появилась еще одна порция забавных снимков со съемочной площадки первого сезона "Пацанов".

Точная дата возвращения "Пацанов" в эфир Amazon Prime Video пока не названа, но это должно случиться до конца нынешнего года. Новые серии уже отсняты и теперь находятся на этапе постпродакшн. По словам Джека Куэйда (Хьюи Кэмпбелл), второй сезон будет еще более сумасшедшим и эффектным, что наверняка придется зрителям по вкусу.