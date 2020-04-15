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От режиссера "Ла-Ла Ленда": в сети появился трейлер сериала "Эдди" (Видео)

От режиссера "Ла-Ла Ленда": в сети появился трейлер сериала "Эдди" (Видео)
11:20 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стримминговый сервис представил трейлер музыкального мини-сериала.

Netflix презентовал трейлер музыкального мини-сериала "Эдди" (The Eddy) от режиссера "Ла-Ла Ленда" Дэмьена Шазелла - он снял два эпизода.

Над проектом также работал сценарист сериала "Молокососы" Джек Торн и постановщик сериала "Клиент всегда мертв" Алан Пол.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов и расскажет об известном джазовом пианисте Эллиоте Удо.

События разворачиваются в современном Париже вокруг группы музыкантов ночного клуба. По сюжету Удо - некогда популярный джазовый пианист из Нью-Йорка, который живет в столице Франции. Клуб Удо на грани банкротства, отношения с девушкой — солисткой группы — не складываются, и музыкант становится усталым от жизни затворником. Вернуться к жизни помогает внезапно объявившаяся пятнадцатилетняя дочка джазиста.

В фильме обещают много музыки ― ее для картины написал шестикратный лауреат "Грэмми" Глен Баллард.

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В проекте снимались Андре Холланд, Лейла Бехти, Венсан Энен, Рэнди Кербер, Тахар Рахим, Амандла Стенберг и др.

Премьера сериала состоится на Netflix 8 мая 2020 года.

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Кино, Фильм, Трейлер, Netflix, Эдди.
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