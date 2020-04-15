Кристен Стюарт сыграла главную роль в фильме "Под водой" (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма состоялась еще в январе, а сейчас он доступен для просмотра в крупнейших онлайн-кинотеатрах.

Зачастую съемки самых заметных блокбастеров связаны с определенными трудностями, и триллер "Под водой" Уильяма Юбэнка не стал исключением.

Актерскому составу пришлось работать над рядом эпизодов, которые проверяли их физическую и психологическую выносливость, и Кристен Стюарт, сыгравшей в фильме главную роль, пришлось особенно несладко.

В интервью CinemaBlend режиссер признался, что актриса сразу предупредила его о ненависти к большим водоемам, когда они только встретились в первый раз, чтобы обсудить сценарий. Но также Юбэнк выразил уверенность, что именно желание бросить вызов своему страху и побороть его подтолкнуло Стюарт стать частью фильма.

У нас была встреча, и я заметил у нее на руке татуировку с надписью "плыви", а потом она сказала, что ненавидит воду. Она буквально не могла находиться посреди огромного, темного водоема, и сценарий, думаю, был призван преодолеть этот страх, — заметил Уильям. Также он подчеркнул, что Кристен использовала свои слабости, чтоб сделать образ героини правдоподобнее, а потому связь актрисы и персонажа была невероятно сильной.

Съемки под водой требовали, чтобы актеры не только играли свои роли в столь непривычных условиях, но и полностью дали волю своему воображению и должным образом реагировали на вещи, которых на самом деле не видели. Но, по иронии судьбы, хоть Кристен и трудно было адаптироваться к постоянному нахождению в воде, она обнаружила, что в таких условиях ей гораздо легче представить невидимое, чем когда съемки проходят на зеленом фоне.

И пусть "Под водой" в целом не получил особо восторженных отзывов, поступок актрисы, которая посмотрела в лицо своему страху, заслуживает уважения.