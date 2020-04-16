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Фильм Стивена Амелла стал хитом Netflix

Фильм Стивена Амелла стал хитом Netflix
11:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В минувший вторник "Код 8" занял первое место в списке лучших фильмов и третье — в общем списке, уступив лишь "Тайгер Кингу" и "Озарку".

Звезда сериала "Стрела" Стивен Амелл давно обзавелся целой армией поклонников среди пользователей Netflix, которые год за годом наблюдали за приключениями его героя Оливера Куина. И еще раз любовь зрителей подтвердилась, когда в стриминговом сервисе появилась новая работа Амелла — научно-фантастический фильм "Код 8".

В последние несколько месяцев Netflix ежедневно обновляет десятку самых популярных фильмов и сериалов, показывая, что больше всего нравится зрителям в тот или иной момент.

Существует как общий список, который охватывает весь контент сервиса, так и отдельные списки фаворитов среди фильмов и сериалов.

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"Код 8" погружает зрителей в мир, где люди со сверхспособностями оказываются изгоями и терпят притеснения от остального общества. Перед Коннором Ридом (Робби Амелл) встает задача оплатить лечение своей больной матери (Кари Матчетт), что в итоге заставляет его стать частью преступного мира, где его проводником становится Гаррет в исполнении Стивена Амелла.

В дополнение к ведущим ролям братья Амеллы также стали исполнительными продюсерами фильма, а режиссерское кресло занял Джефф Чан.

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Фильмы, Кино, Лучшие фильмы, Netflix, Код 8.
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