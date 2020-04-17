"Influx": режиссер "Бладшота" взялся за новый фильм

Новости культуры:Режиссер "Бладшота" снимет научно-фантастический триллер.

Студия Sony Pictures приобрела права на экранизацию фантастического романа Дэниела Суареса под названием ""Influx". Как утверждает издание Deadline, постановщиком фильма назначен Дэйв Уилсон, ранее дебютировавший в большом кино с картиной "Бладшот".

Книга рассказывает крупномасштабную научно-фантастическую историю, "сосредоточенную на главном герое-физике, который работает над проектом, способным изменить весь мир. Ученый оказывается во власти секретного правительственного ведомства США, и когда он отказывается от предложения сотрудничать с ним, его ждет тюрьма и пытки, которыми руководит искусственный интеллект. Он должен бежать и попытаться помешать тому, что собирается сделать правительство".

Сроки работ над экранизацией и возможный график ее релиза пока не уточняются.

Фильм "Бладшот", основанный на популярной серии комиксов, не был успешен в прокате. Из-за распространения коронавируса и последовавшего за этим закрытия большинства кинотеатров студия Sony Pictures была вынуждена снять ленту с проката и выпустить ее цифровую копию гораздо раньше, чем это произошло бы в обычной ситуации.