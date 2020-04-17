HBO Max планируют запустит уже в мае: сервис заказал три сериала у студии Джей Джей Абрамса

Новости культуры:HBO Max заказал у студии Bad Robot сразу три сериала.

HBO Max заказал три сериала студии Джей Джей Абрамса, включая спин-офф "Сияния" и "Тёмную Лигу Справедливости"

В сентябре 2019 года Bad Robot Джей Джей Абрамса подписала эксклюзивный контракт с WarnerMedia, и теперь онлайн-кинотеатр HBO Max заказал производство сразу трёх сериалов студии.

Duster — сериал про водителя растущего криминального синдиката, который помогает преступникам скрываться от преследования. Действие шоу происходит на юго-западе США в семидесятые. Проектом занимается сценаристка "Бесстыжих" и "Ходячих мертвецов".

"Оверлук" — спин-офф "Сияния" Стивена Кинга, который будет построен вокруг знаменитого отеля. Пока не ясно, будет ли это антология или же шоу с общим сюжетом, однако ожидается, что в нём появятся персонажи оригинала. Ранее студия хотела снять фильм-приквел с таким же названием — возможно, это будет его расширенная версия. Проектом будут заниматься авторы сериала "Касл Рок".

Сериал без названия во вселенной "Тёмной Лиги Справедливости". После многочисленных неудачных попыток снять полноценный фильм по этой серии комиксов, Warner решила попытать счастье на ТВ. В этой вселенной персонажи вроде Константина и Болотной твари объединяются в команду, однако пока не факт, что именно им будет посвящён сюжет.

Сделка Bad Robot и WarnerMedia предусматривает производство фильмов, сериалов и игр вплоть до 2024 года. Учитывая количество проектов, сам Абрамс не будет принимать полноценное участие в каждом из них, однако в целом по количеству текущих проектов он остаётся одним из самых амбициозных продюсеров Голливуда.

Помимо "Мира Дикого Запада" и других текущих франшиз вроде "Миссия: Невыполнима" он занимается ещё рядом проектов вроде "Истории Лизи" для Apple, а также грядущих шоу Lovecraft Country Джордана Пила и "Полусвет".

HBO Max планируют запустить в мае. Он будет включать в себя контент от Warner Bros. и HBO, включая шоу и фильмы по вселенной DC, "Друзей", "Гарри Поттера" и многое другое.