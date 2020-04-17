HBO Max планируют запустит уже в мае: сервис заказал три сериала у студии Джей Джей Абрамса

HBO Max заказал три сериала студии Джей Джей Абрамса, включая спин-офф "Сияния" и "Тёмную Лигу Справедливости"
В сентябре 2019 года Bad Robot Джей Джей Абрамса подписала эксклюзивный контракт с WarnerMedia, и теперь онлайн-кинотеатр HBO Max заказал производство сразу трёх сериалов студии.
Сделка Bad Robot и WarnerMedia предусматривает производство фильмов, сериалов и игр вплоть до 2024 года. Учитывая количество проектов, сам Абрамс не будет принимать полноценное участие в каждом из них, однако в целом по количеству текущих проектов он остаётся одним из самых амбициозных продюсеров Голливуда.
Помимо "Мира Дикого Запада" и других текущих франшиз вроде "Миссия: Невыполнима" он занимается ещё рядом проектов вроде "Истории Лизи" для Apple, а также грядущих шоу Lovecraft Country Джордана Пила и "Полусвет".
HBO Max планируют запустить в мае. Он будет включать в себя контент от Warner Bros. и HBO, включая шоу и фильмы по вселенной DC, "Друзей", "Гарри Поттера" и многое другое.