"Одна из самых культовых и любимых историй": Universal снимет новый фильм о супергероях

Новости культуры:Студия Universal Pictures решила запустить производство фильма о Зеленом Шершене и Като.

Студии Universal Pictures и Amasia Entertainment объединятся для работы над производством новой картины "Зеленый Шершень и Като" на основе историй об одноименных героях.

Как сообщает variety, в январе 2020 года Amasia выиграла конкурентную борьбу за права франшизы на фильм "Зеленый Шершень". Соучредитель компании Майкл Хелфант рассказал, что этот персонаж достоин своей собственной кинематографической вселенной.

"Зеленый Шершень— это одна из самых культовых и любимых историй о супергероях, когда-либо созданных, и она развлекала поколения поклонников во всех формах повествования. Мы очень рады запустить захватывающий новый кинематографический мир", - отметил президент Universal Питер Крамер.

О дате выхода, режиссере и главных актерах пока не сообщается.

Напомним, "Зеленый Шершень" изначально был серией радиопостановок из 30-х годов прошлого века. В них рассказывались истории про героя Зеленого Шершня, владельца газеты, который вместе с помощником Като сражается с преступниками.

В 1966 году вышел сериал, в котором роль Като исполнил Брюс Ли. Это была его первая телевизионная роль в США. В 2011 году вышел фильм с Сетом Роганом и Джеем Чоу.