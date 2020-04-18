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В сети появился первый тизер сериала с Деми Мур "Дивный новый мир" (Видео)

В сети появился первый тизер сериала с Деми Мур "Дивный новый мир" (Видео)
12:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сериал выйдет на новом онлайн-сервисе Peacock.

В сети появился первый тизер новой экранизации культового романа Олдоса Хаксли "О дивный новый мир". Ролик опубликовал в Twitter онлайн-сервис Peacock, где состоится премьера шоу.

Главные роли в сериале "Дивный новый мир" исполнили Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд.

Действие сериала развернется в Лондоне. Далекое будущее ознаменовалось культом потребления, символом которого выступает Генри Форд. Человечество поделено на касты, но всех объединяет пристрастие к наркотику под названием сома. Однажды два жителя города попадают за его пределы и обнаруживают нечто совершенно иное.

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Проект будет состоять из девяти эпизодов. Точной даты выхода нет, но запуск новой стриминговой платформы от NBCUniversal - Peacock - состоится 15 июля.

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Кино, Фильм, Сериал, Тизер, Дивный новый мир.
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