Звезда "Мстителей" опубликовал тизер детективного сериала "Перри Мэйсон" (Видео)

Новости культуры:Актер Роберт Дауни-младший выложил тизер американского сериала "Перри Мэйсон".

Роберт Дауни-младший опубликовал в своем Twitter первый тизер детективного сериала НВО "Перри Мэйсон", снятого по романам Эрла Гарднера.

Действие сериала происходит в 1930-е годы в Лос-Анджелесе. Клиенты обращаются к адвокату Перри Мэйсону за помощью в весьма сложных и запутанных делах. В работе адвокату помогает частный детектив Пол Дрейк.

Предполагалось, что главную роль исполнит сам Роберт Дауни-младший, но он с супругой Сьюзан предпочли выступить в качестве продюсеров. А роль Перри Мэйсона досталась Мэттью Ризу ("Братья и сестры", "Американцы"). Также в картине снялись Татьяна Маслани, Джон Литгоу и Роберт Патрик.

Предыдущий сериал про Перри Мэйсона с Рэймондом Берром в главной роли запомнился помимо прочего тем, что после 9 сезонов, вышедших в 1957-1966 годах, было доснято еще двадцать с лишним серий в конце 1980-х. По-прежнему с Рэймондом Берром в главной роли.

Показ сериала на канале НВО начнется 21 июня. Предполагается, что, в отличие от сериала с Берром, где каждая серия была посвящена отдельному делу, в новом будет центральная тайна, на расследование которой уйдет целый сезон.