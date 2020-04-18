В новом "Бугимене" может сыграть известный оскароносный актер

Новости культуры:Свежеиспеченный лауреат "Оскара" Брэд Питт расценивается студией Universal как идеальный кандидат на заглавную роль в предстоящем перезапуске ужастика "Бугимен".

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, поэтому подробностей о нем почти нет, но известно, что концепция останется неизменной - это будет история о монстре, который является своим жертвам во сне.

Многим Бугимен может напомнить Фредди Крюгера, хотя оригинальный "Бугимен" вышел еще в 1980 году, то есть за четыре года до "Кошмара на улице Вязов". Если же Universal действительно удастся заполучить такого актера, как Питт, то ожидания в связи с этим проектом значительно возрастут. Приглашение звезды такого масштаба неизбежно потребует качественного сценария и привлечения умелого режиссера.

До недавних пор попытки Universal по созданию "Темной вселенной" оборачивались неудачами. Последним блокбастером из этой серии стала "Мумия" 2017 года с Томом Крузом. При бюджете $125 млн эта картина собрала $409 млн, но получила низкие оценки как со стороны критиков, так и со стороны рядовых зрителей.

После этого боссы Universal решили несколько изменить свой подход, что отразилось на вышедшем в феврале триллере "Человек-невидимка". Фильм, стоивший всего $7 млн, получил положительные отзывы и стал коммерчески успешным.