Мировые премьеры 2021 года: от "Морбиуса" до "Джона Уика 4" (Видео)

Пандемия коронавируса спутала все планы кинокомпаний. Многие премьеры были перенесены на более поздние сроки. В результате, если человечеству удастся справиться с болезнью в ближайшем будущем, то в будущем году зрителей ждет масса новых фильмов.
Если же пандемия будет продолжаться, то стоит ожидать новых сообщений о переносах дат премьер.
Пока список релизов на 2021 год выглядит так:
"Смертельная битва" - 15 января
"Кролик Питер 2" - 15 января
"Вечные" - 12 февраля
"Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта
"Tomb Raider 2" - 19 марта
"Морбиус" - 19 марта
"Паранормальное явление 5" - 19 марта
"Форсаж 9" - 2 апреля
"Закусочная Боба" - 9 апреля
"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая
"Матрица 4" - 21 мая
"Джон Уик 4" - 21 мая
"Стервелла" - 28 мая
"Мир Юрского периода: Власть" - 11 июня
"Бэтмен" - 25 июня
"Индиана Джонс 5" - 9 июля
"Космический джем 2" - 16 июля
"Человек-паук 3" - 16 июля
"Миссия невыполнима 7" - 23 июля
"Круиз по джунглям" - 30 июля
"Отряд самоубийц 2" - 6 августа
"Элвис" - 1 октября
"Неизведанное: Удача Дрейка" - 8 октября
"Хэллоуин заканчивается" - 15 октября
"Гамильтон" - 15 октября
"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - 5 ноября
"Фантастические твари 3" - 12 ноября
"Подземелье драконов" - 19 ноября
"Аватар 2" - 17 декабря
"Черный Адам" - 22 декабря
"Шерлок Холмс 3" - 22 декабря
"Злая" - 22 декабря
Напомним, оскароносный фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо бьет рекорды просмотров с момента своего дебюта 8 апреля на стриминговом сервисе Hulu.