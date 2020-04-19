Мировые премьеры 2021 года: от "Морбиуса" до "Джона Уика 4" (Видео)

Новости культуры:Какие долгожданные кинопремьеры можно будет увидеть в 2021 году - читайте в нашем материале.

Пандемия коронавируса спутала все планы кинокомпаний. Многие премьеры были перенесены на более поздние сроки. В результате, если человечеству удастся справиться с болезнью в ближайшем будущем, то в будущем году зрителей ждет масса новых фильмов.

Если же пандемия будет продолжаться, то стоит ожидать новых сообщений о переносах дат премьер.

Пока список релизов на 2021 год выглядит так:

"Смертельная битва" - 15 января

"Кролик Питер 2" - 15 января

"Вечные" - 12 февраля

"Охотники за привидениями: Наследники" - 5 марта

"Tomb Raider 2" - 19 марта

"Морбиус" - 19 марта

"Паранормальное явление 5" - 19 марта

"Форсаж 9" - 2 апреля

"Закусочная Боба" - 9 апреля

"Шан-Чи и легенда десяти колец" - 7 мая

"Матрица 4" - 21 мая

"Джон Уик 4" - 21 мая

"Стервелла" - 28 мая

"Мир Юрского периода: Власть" - 11 июня

"Бэтмен" - 25 июня

"Индиана Джонс 5" - 9 июля

"Космический джем 2" - 16 июля

"Человек-паук 3" - 16 июля

"Миссия невыполнима 7" - 23 июля

"Круиз по джунглям" - 30 июля

"Отряд самоубийц 2" - 6 августа

"Элвис" - 1 октября

"Неизведанное: Удача Дрейка" - 8 октября

"Хэллоуин заканчивается" - 15 октября

"Гамильтон" - 15 октября

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" - 5 ноября

"Фантастические твари 3" - 12 ноября

"Подземелье драконов" - 19 ноября

"Аватар 2" - 17 декабря

"Черный Адам" - 22 декабря

"Шерлок Холмс 3" - 22 декабря

"Злая" - 22 декабря

Напомним, оскароносный фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо бьет рекорды просмотров с момента своего дебюта 8 апреля на стриминговом сервисе Hulu.