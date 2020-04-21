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Пандемия: зрители не увидят приквел "Клана Сопрано" в сентябре

Пандемия: зрители не увидят приквел "Клана Сопрано" в сентябре
01:17 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры:Warner Bros. отложила приквел "Клана Сопрано" из-за коронавируса.

Киностудия Warner Bros. отложила релиз криминальной драмы под названием "Множественные святые Ньюарка", которая позиционировалась как полнометражный приквел знаменитого телевизионного сериала "Клан Сопрано".

Заявленная ранее дата релиза - 25 сентября 2020 года более не актуальна. Теперь у зрителей появится шанс посмотреть ленту 12 марта 2021 года.

Картина основана на сценарии, который подготовил автор оригинальной пьесы Дэвид Чейз. Ожидается, что действие будет происходить в 60-х годах XX века в Ньюарке во время знаменитой гангстерской войны, в которой участвовали итальянские и афроамериканские банды.

За постановку фильма "Множественные святые Ньюарка" отвечал создатель фантастического боевика "Терминатор 5: Генезис" Алан Тейлор.

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Ключевые роли сыграли Вера Фармига, Джон Бернтал, Билли Магнуссен, Рэй Лиотта, и дугие. Напомним, что Сериал "Клан Сопрано", рассказывающий о нелегких буднях итальянской мафии в США, показывался телеканалом HBO с 1999 по 2007 год. Проект был удостоен множества престижных наград, в том числе премий Голливудской Ассоциации иностранной прессы - "Золотой глобус".

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Все по теме:

Фильмы, Warner Bros., Клан Сопрано, Сериалы, Множественные святые Ньюарка.
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