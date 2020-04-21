Ubisoft отснимет фильм о пенсионерах-киберспортсменах

Новости культуры:Ubisoft снимет кино про стариков-киберспортсменов.

Киноподразделение Ubisoft отыскало себе интересную тему для новой ленты: что будет, если в киберспорте, где доминируют юнцы, начнёт участвовать команда, в которой средний возраст участников превышает 60 лет? Причём история основана на реальных событиях!

Планы Ubisoft раскрывает Deadline. По сведениям сайта, Ubisoft приобрела права на статью Wall Street Journal под названием "Следующее поколение киберспортсменов… старше 60 лет?". Сценарием и постановкой займутся Эбби Кон (Abby Kohn) и Марк Сильверштейн (Marc Silverstein). Ранее они написали и срежиссировали комедию "Красотка на всю голову".

Оригинальный текст WSJ рассказывает о Silver Snipers — команде по Counter-Strike: Global Offensive, где младшей участнице 65 лет. Коллектив спонсирует Lenovo, а тренирует бывший профессиональный киберспортсмен Фредрик Андерссон (Fredrik Andersson, он же JAEGARN). О серьёзных битвах за призовые места "мейджоров" речи не идёт, но во всяких шоу-матчах Silver Snipers выступает.

Когда Ubisoft Film & Television выпустит ленту, пока неизвестно. Успешный опыт у киноподразделения уже есть: в феврале 2020-го Ubisoft опубликовала на площадке Apple TV+ комедийный сериал "Мистический квест: Пир ворона", который продлили на второй сезон ещё до релиза первого.