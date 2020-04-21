Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
Глава МВФ о коронавирусе: Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта
В МВФ могут скорректировать прогнозы по последствиям пандемии
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече

Ubisoft отснимет фильм о пенсионерах-киберспортсменах

Ubisoft отснимет фильм о пенсионерах-киберспортсменах
03:34 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Ubisoft снимет кино про стариков-киберспортсменов.

Киноподразделение Ubisoft отыскало себе интересную тему для новой ленты: что будет, если в киберспорте, где доминируют юнцы, начнёт участвовать команда, в которой средний возраст участников превышает 60 лет? Причём история основана на реальных событиях!

Планы Ubisoft раскрывает Deadline. По сведениям сайта, Ubisoft приобрела права на статью Wall Street Journal под названием "Следующее поколение киберспортсменов… старше 60 лет?". Сценарием и постановкой займутся Эбби Кон (Abby Kohn) и Марк Сильверштейн (Marc Silverstein). Ранее они написали и срежиссировали комедию "Красотка на всю голову".

Оригинальный текст WSJ рассказывает о Silver Snipers — команде по Counter-Strike: Global Offensive, где младшей участнице 65 лет. Коллектив спонсирует Lenovo, а тренирует бывший профессиональный киберспортсмен Фредрик Андерссон (Fredrik Andersson, он же JAEGARN). О серьёзных битвах за призовые места "мейджоров" речи не идёт, но во всяких шоу-матчах Silver Snipers выступает.

Мировые премьеры 2021 года: от "Морбиуса" до "Джона Уика 4" (Видео)

Когда Ubisoft Film & Television выпустит ленту, пока неизвестно. Успешный опыт у киноподразделения уже есть: в феврале 2020-го Ubisoft опубликовала на площадке Apple TV+ комедийный сериал "Мистический квест: Пир ворона", который продлили на второй сезон ещё до релиза первого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Игры, Киберспорт, Ubisoft, Silver Snipers.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
03 Первая блокировка государственного сайта другой страны: в РФ заблокировали сайт Минреинтеграции
04 На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
05 Российский истребитель чуть не врезался в американский самолет над Средиземным морем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину
Пожары в зоне отчуждения: ЕС готов поддержать Украину
Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%
Торги закрыты: нефть WTI обвалилась на 300%
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь