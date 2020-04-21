Disney создал мультсериал для детей на карантине (Видео)

Новости культуры:Для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом.

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине.

Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название "Дома с Олафом". Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.

О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме "Ледяное сердце". Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине

Сейчас доступны первые 5 эпизодов, которые длится 40 секунд. Серии "Веселье со снегом", "Один в лесу", "Рыбалка", "Листья", "Сон", "День рождение" и другие опубликовали на ютуб-канале компании. Сколько эпизодов войдет в мультсериал – пока неизвестно.