Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Премьер: Карантин могут продлить, но со смягчениями
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля
Родионов день: приметы и обряды на 21 апреля

Disney создал мультсериал для детей на карантине (Видео)

Disney создал мультсериал для детей на карантине (Видео)
09:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма "Ледяное сердце" Олафом.

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине.

Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название "Дома с Олафом". Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.

О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме "Ледяное сердце". Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сети появился первый тизер сериала с Деми Мур "Дивный новый мир" (Видео)

Сейчас доступны первые 5 эпизодов, которые длится 40 секунд. Серии "Веселье со снегом", "Один в лесу", "Рыбалка", "Листья", "Сон", "День рождение" и другие опубликовали на ютуб-канале компании. Сколько эпизодов войдет в мультсериал – пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Дисней, Мультики, Карантин, Сериалы, Мультсериалы, Сериалы для детей, Дома с Олафом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
03 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
04 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
05 Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
На Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
Пожары в Украине: что происходит в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Пожары: ситуация в Чернобыльской зоне и в Житомирской области
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Киев снова вернулся в список городов с самым грязным воздухом
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Коронавирус COVID-19: Google выпустил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь