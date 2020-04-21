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Сериал о реслинге: HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом

Сериал о реслинге: HBO и Дуэйн Джонсон работают над новым проектом
16:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Дуэйн Джонсон выступит продюсером нового проекта о дворовом реслинге.

Дуэйн Джонсон, Исса Рэй и Дэни Гарсиа работают над новым сериалом HBO о продвижении бэкярд-реслинга (дворовый реслинг). Джонсон и Гарсия выступят исполнительными продюсерами.

Как сообщает Variety, в настоящее время проект называется TRE CNT (TRE COUNT).

Сериал посвящен Кассиусу Джонсу, молодому портовому рабочему, который в свободное время увлекается реслингом. Он унаследовал от своего деда небольшой капитал и решил вложить его в стартап по продвижению своего заднего двора в качестве площадки для реслинга в одном из районов Хьюстона.

В сериале будет показано, как парень при помощи друзей, семьи, соседей начинает развивать свою империю реслинга, встречается с первыми трудностями и достигает определенных успехов.

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Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.

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Кино, Фильм, Сериал, Дуэйн Джонсон, HBO.
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