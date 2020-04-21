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Главной будет женщина: Amazon снимет сериал по мотивам "Звездной палаты"

Главной будет женщина: Amazon снимет сериал по мотивам "Звездной палаты"
18:14 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Данных о режиссере, актерском составе, а также о дате выхода сериала пока нет.

Компания Amazon планирует снять юридический сериал по мотивам фильма "Звездная палата" (The Star Chamber) с Майклом Дугласом.

Как сообщает Deadline, сценаристом проекта выступит обладатель "Золотого глобуса" за сценарий фильма "Мне бы в небо" Шелдон Тернер ("Техасская резня бензопилой: Начало").

Отмечается, что в отличие от оригинала, главным героем теперь станет женщина.

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Оригинальный фильм Питера Хайамса вышел в прокат в 1983 году. Он рассказывал историю разочарованного в системе правосудия судьи Стивена Хардина (Дуглас). Стивен вступает в Звездную палату — тайное общество служителей Фемиды, которые вершат правосудие собственными руками. Вскоре Хардин понимает, что Палата тоже не застрахована от ошибок и может обречь на смерть невиновных людей.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Amazon, Майкл Дуглас, Звездная палата.
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