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"По-настоящему масштабное действие": Джеффри Дин Морган заинтриговал финалом "Ходячих мертвецов"

"По-настоящему масштабное действие": Джеффри Дин Морган заинтриговал финалом "Ходячих мертвецов"
20:41 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Актер рассказал о финальной серии, но смог обойтись без спойлеров.

Джеффри Дин Морган, уже более четырех лет снимаясь в "Ходячих мертвецах", приобрел большой опыт, как надо рассказывать о событиях предстоящих серий. В недавней беседе с журналистами он много рассказывал о финале 10 сезона, но умудрился обойтись лишь намеками, не раскрыв никакой конкретной информации.

В последней показанной серии Бета желает отомстить Нигану за смерть Альфы и натравливает на героев орду зомби. И вот что об этом рассказывает актер, сыгравший Нигана: Я знаю, что с Бетой что-то должно произойти, потому что он на свободе и сеет хаос. Пока об этом не позаботятся, трудно двигаться вперед.

Морган также прокомментировал появление в сериале нового персонажа, Принцессы, которую играет Паола Ласаро: Мне понравилось, что в сериале появилась эта героиня. Она встряхнула шоу. Такая энергичность смотрится забавно, поэтому я большой ее поклонник. Думаю, что взаимодействовать с этим персонажем будет весело. Не могу дождаться. Посмотрим, что из этого получится.

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В целом про финальный 16 эпизод 10 сезона актер сказал: Съемками серии занимался Грег Никотеро. У него все эпизоды получаются мощными. Но это же финал сезона, так что стоит ждать по-настоящему масштабное действие, многое произойдет в этой серии.

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Финал, Сериал, Ходячие Мертвецы, Джеффри Дин Морган.
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