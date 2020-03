Страдают даже зомби: финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" отложили

В официальном Twitter-аккаунте телесериала "Ходячие мертвецы" появилась новость о выходе предстоящих серий:

"Текущие события, к сожалению, не позволяют нам завершить все работы по постпродакшн финала 10 сезона "Ходячих мертвецов". Поэтому нынешний сезон мы вынуждены завершить показом 15 эпизода 5 апреля. Финальная серия будет показана позже в этом году".

Всего в 10 сезоне было запланировано 16 серий. Последняя должна была быть показана 12 апреля. В комментариях к записи некоторые фанаты удивляются, почему нельзя закончить работы над финальной серией к запланированной дате. Другие им объясняют, что в стадию постпродакшна входят и монтаж с записью звука, которые трудно выполнить, находясь в самоизоляции.

(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/DDkVd63ThU

