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Страдают даже зомби: финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" отложили

Страдают даже зомби: финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" отложили
19:53 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Из-за пандемии коронавируса финальные серии 10 сезона популярного сериала перенесли на неопределенный срок.

В официальном Twitter-аккаунте телесериала "Ходячие мертвецы" появилась новость о выходе предстоящих серий:

"Текущие события, к сожалению, не позволяют нам завершить все работы по постпродакшн финала 10 сезона "Ходячих мертвецов". Поэтому нынешний сезон мы вынуждены завершить показом 15 эпизода 5 апреля. Финальная серия будет показана позже в этом году".

Всего в 10 сезоне было запланировано 16 серий. Последняя должна была быть показана 12 апреля. В комментариях к записи некоторые фанаты удивляются, почему нельзя закончить работы над финальной серией к запланированной дате. Другие им объясняют, что в стадию постпродакшна входят и монтаж с записью звука, которые трудно выполнить, находясь в самоизоляции.

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12 же апреля должен был стартовать спин-офф сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами". С ним ситуация точно такая же. Съемки были завершены, но из-за пандемии не завершен этап постпродакшна. В результате дата показа сериала тоже сдвигается на неопределенный срок. В первом сезоне сериала будет показано десять эпизодов.

Напомним:

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Ходячие Мертвецы, Карантин, Коронавирус, 10 сезон.
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