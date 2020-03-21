"Эмми" не будет: церемонию вручения дневной премии отменили

Новости культуры:47-я ежегодная церемония вручения премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена.

Национальная академия телевизионных искусств и наук США заявила, что 47-я ежегодная церемония вручения дневной премии "Эмми", назначенная на июнь в Пасадене, была отменена из-за коронавируса.

Об этом сообщает deadline.

"Учитывая нашу озабоченность по поводу пандемии, мы решили, что не будем проводить премию Эмми в Пасадене в наступающем июне. Сейчас много неизвестности, поток информации меняется ежедневно, почти ежечасно. Было бы просто безответственно продолжать наше ежегодное празднование в это время", - говорится в сообщении.

Ранее академия также перенесла свои ежегодные награды в области технологий и разработок Emmy Awards и Sports Emmy Awards в связи со вспышкой коронавируса.

Напомним: