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Премьера мультфильма "Миньоны: Становление злодея" перенесена: ну вы поняли

Премьера мультфильма "Миньоны: Становление злодея" перенесена: ну вы поняли
16:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Анимационный фильм должен был выйти в прокат 2 июля 2020 года.

Премьера второй части анимационного фильма "Миньоны" отложена из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.

В украинский прокат мультфильм "Миньоны: Становление злодея" (Minions: The Rise of Gru) должен был выйти 2 июля, новая дата премьеры пока не известна.

"Мы осознаем всю серьезность ситуации, сложившейся во Франции, поэтому временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff в Париже", - заявил основатель и генеральный директор компании Крис Меледандри.

СМИ: съемки специального эпизода "Друзья" перенесли

Он также отметил, что в первую очередь компания заботится о здоровье художников и аниматоров.

Напомним:

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Все по теме:

Премьера, Карантин, Коронавирус, Миньоны, Миньоны: Становление злодея, Миньоны: Грювитация, Крис Меледандри, Illumination Mac Guff.
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