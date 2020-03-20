Премьера мультфильма "Миньоны: Становление злодея" перенесена: ну вы поняли

Премьера второй части анимационного фильма "Миньоны" отложена из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом.

В украинский прокат мультфильм "Миньоны: Становление злодея" (Minions: The Rise of Gru) должен был выйти 2 июля, новая дата премьеры пока не известна.

"Мы осознаем всю серьезность ситуации, сложившейся во Франции, поэтому временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff в Париже", - заявил основатель и генеральный директор компании Крис Меледандри.

Он также отметил, что в первую очередь компания заботится о здоровье художников и аниматоров.

Напомним:

Поклонники "Черной вдовы" с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.

Кинокомпания Warner Bros 14 марта заявила, что приостанавливает съемки нового фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном, потому что, как и все другие киностудии, переживает за здоровье своих работников.

Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.

Американский режиссер и актер Джон Красински сообщил, что премьера сиквела его хоррора "Тихое место" перенесена.

Девятую часть легендарного фильма "Форсаж" должны были презентовать уже в мае этого года. Однако из-за вспышки пандемии коронавируса, ее премьеру отложили на год.