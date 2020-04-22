За полгода до выхода второго: работы над третьим сезоном "Мандалорца" уже ведутся

Новости культуры:Disney начала работать над третьим сезоном "Мандалорца".

По данным Variety, шоураннер сериала Джон Фавро уже пишет наброски сценария для третьего сезона, а отдел художников во главе с Дугом Чангом, вице-президентом и креативным директором Lucasfilm, в последние несколько недель создаёт концепт-арты для продолжения "Мандалорца".

Источники издания также сообщили, что с 20 апреля над третьим сезоном сериала начал работать и отдел художников-постановщиков, так как им нужно "очень много времени".

"Мандалорец" стал первым игровым сериалом по "Звёздным войнам" — все эпизоды дебютного сезона вышли в конце 2019 года.

Во втором сезоне, по данным СМИ, должна появиться Асока Тано — падаван Энакина Скайуокера, которую якобы сыграла Розарио Доусон ("Город грехов"). Сама актриса при этом заявила, что её участие "пока не подтверждено".

Добавим, второй сезон "Мандалорца" выйдет осенью 2020 года.