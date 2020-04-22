Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной
Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной
МИД: От Covid-19 в Италии лечатся более сотни украинцев
МИД: От Covid-19 в Италии лечатся более сотни украинцев
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

За полгода до выхода второго: работы над третьим сезоном "Мандалорца" уже ведутся

За полгода до выхода второго: работы над третьим сезоном "Мандалорца" уже ведутся
04:38 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Disney начала работать над третьим сезоном "Мандалорца".

По данным Variety, шоураннер сериала Джон Фавро уже пишет наброски сценария для третьего сезона, а отдел художников во главе с Дугом Чангом, вице-президентом и креативным директором Lucasfilm, в последние несколько недель создаёт концепт-арты для продолжения "Мандалорца".

Источники издания также сообщили, что с 20 апреля над третьим сезоном сериала начал работать и отдел художников-постановщиков, так как им нужно "очень много времени".

"Мандалорец" стал первым игровым сериалом по "Звёздным войнам" — все эпизоды дебютного сезона вышли в конце 2019 года.

10 тысяч часов контента: HBO Max запустится 27 мая (Видео)

Во втором сезоне, по данным СМИ, должна появиться Асока Тано — падаван Энакина Скайуокера, которую якобы сыграла Розарио Доусон ("Город грехов"). Сама актриса при этом заявила, что её участие "пока не подтверждено".

Добавим, второй сезон "Мандалорца" выйдет осенью 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Сериалы, Мандалорец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
04 "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе": Порошенко анонсировал выделение помощи ЕС для Украины
05 Эпидемия COVID-19 несколько сдерживает наш турборежим - Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп &quot;СН&quot;: Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу
Нардеп "СН": Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Рецепт дня: Творожно-рисовая запеканка
Рецепт дня: Творожно-рисовая запеканка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь