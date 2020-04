10 тысяч часов контента: HBO Max запустится 27 мая (Видео)

Новости культуры:Сервис начнёт работать в США за 15 долларов в месяц.

Онлайн-кинотеатр HBO Max запустится 27 мая — с новыми сериями Looney Tunes и 10 тысячами часов контента

HBO Max — онлайн-кинотеатр Warner Bros., в каталог которого войдут фильмы студии, в том числе "Джокер", "Чудо-женщина" и трилогия "Матрица", а также премиум-контент каналов и сервисов вроде HBO, Cartoon Network, Adult Swim и Crunchyroll.

Всего в HBO Max после запуска будет больше 10 тысяч часов контента. Эксклюзивами онлайн-кинотеатра в США среди прочего станут комедийные сериалы "Друзья" и "Теория большого взрыва", а также мультсериал "Южный парк".

На релизе в библиотеку HBO Max войдут и новые оригинальные шоу, фильмы и сериалы — например, продолжение мультсериала Looney Tunes.

Трейлеры оригинальных шоу, фильмов и сериалов, которые появятся в HBO Max:

Looney Tunes

Танцевальное шоу Legendary

Детское шоу Craftopia

On the Record — документальный фильм о жертвах насилия со стороны продюсера Расселла Симмонса

Комедийный сериал Love Life

Детское шоу The Not Too Late Show with Elmo

Общий трейлер HBO Max

Напомним, HBO Max заказал три сериала студии Джей Джей Абрамса, включая спин-офф "Сияния" и "Тёмную Лигу Справедливости".