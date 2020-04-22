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Крис Пайн снимется в перезагрузке фильма "Святой"

Крис Пайн снимется в перезагрузке фильма "Святой"
20:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Сюжет "Святого" основан на серии детективных романов Лесли Чартериса о воре Саймоне Темпларе по кличке Святой.

Приключения Саймона Темплара по прозвищу Святой, описанные в романах английского писателя Лесли Чартериса, неоднократно экранизировались.

Первый фильм был снят в 1938 году с Луисом Хейуордом в главной роли, а последний на данный момент — в 1997 году, в нем роль Святого исполнил Вэл Килмер. Кроме того, был снят телесериал, где роль Саймона Темплара играл Роджер Мур.

Главный персонаж романов и фильмов обладает уникальным даром перевоплощения и нанимается на исполнение всякой сомнительной с точки зрения закона, но высокооплачиваемой работы.

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По данным Variety, в новом фильме о приключениях Саймона Темплара главную роль сыграет Крис Пайн. Режиссером картины будет Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Братья по оружию"), а сценарий создал Сэт Грэм-Смит ("Гордость и предубеждение зомби", "Авраам Линкольн: Охотник на вампиров").

Съемки нового фильма планируется начать этой осенью, с целью освободить Криса Пайна к началу съемок "Шерлока Холмса". Но, в случае успеха первого фильма, Paramount рассчитывает выпустить серию картин о приключениях Саймона Темплара. Ведь литературная первооснова это позволяет.

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Фильмы, Кино, Стартрек, Святой, Крис Пайн.
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