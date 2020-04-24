"Сквозь снег" от режиссера "Паразитов": в сети появился второй трейлер (Видео)

Новости культуры:Антиутопия, в которой сыграли Дэвид Диггс ("Бархатная бензопила") и Дженнифер Коннели ("Реквием по мечте"), стартует 17 мая.

В сети появился второй трейлер сериала "Сквозь снег".

"Сквозь снег" основан на французском комиксе и фильме по его мотивам, который снял корейский режиссёр Пон Чжун Хо ("Воспоминания об убийстве", "Паразиты").

Согласно сюжету, люди пытались остановить глобальное потепление, из-за чего Земля погрузилась в ледниковый период, а единственными выжившими оказались пассажиры постоянно движущегося поезда.

Вместе с Дэвидом Диггсом и Дженнифер Коннели в "Сквозь снег" также снялись Элисон Райт ("Американцы"), Иддо Голдберг ("Острые козырьки", "Менталист") и Стивен Огг — актёр, озвучивший Трэвора в GTA V. Шоураннером выступил Грэм Мэнсон ("Тёмное дитя", "Горячая точка").

"Сквозь снег" продлили на второй сезон ещё до выхода в эфир. Сериал также получил приквел в виде графического романа, который написал Matz — автор комикса Triggerman.